Чувствительность к запахам влияет на выбор продуктов питания для всех приемов пищи
Это выяснили исследователи, в результате эксперимента на здоровых добровольцах. Людям был предложен один из трех вариантов завтрака – овсяная каша без добавок, либо с подсластителями, либо с ароматом ванили. По калорийности порции были одинаковыми, и чувство сытости после них тоже было примерно на одном уровне.
Но, обнаружилось, что люди, получившие пустую овсянку, далее в течение дня невольно выбирали такие продукты, которые могли обеспечить им определенные вкусовые ощущения: больше сладкого или пряного. Те же, кто съел овсянку с какими-то наполнителями более спокойно ели в дальнейшем.
«Выбор продуктов питания обусловлен нашим стремлением к тому, чтобы пища была разнообразной», – отмечает один из исследователей.
Но ученые предупреждают о том, что такое увлечение может спровоцировать проблемы с лишним весом, когда человек ест не для насыщения, а для получения удовольствия. Особенно диетологов настораживает тот факт, что многочисленные замены сигаретам, которыми увлекаются современные люди, содержат множество подсластителей и ароматизаторов.
Курение такого рода часто провоцирует употребление острой, соленой и жареной пищи, что является вредным для здоровья.
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