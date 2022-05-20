За границей о них и не слышали: 5 диагнозов, которые ставят только в России

Все возможные диагнозы, которые врач имеет право выставлять в любой точке мира собраны в МКБ-10. Но в нашей стране есть особые, уникальные «диагнозы», о которых в других странах не слышали, а у нас их упорно лечат.Каких только диагнозов не встречается в карточках пациентов, особенно в районных поликлиниках и небольших стационарах. В нашей стране с ее традиционной, консервативной медицинской школой количество диагнозов в несколько раз выше, нежели в Европе или Америке. Иностранные врачи только удивленно разводят руками, видя некоторые из них. Еще больше их могут удивить те препараты, которыми «лечат» несуществующие диагнозы.И на удивление, многим помогает подобная «терапия» и они поют хвалебные оды доктору, обнаружившему и исцелившему ВСД, тонус матки, остеохондроз или перегиб желчного пузыря. Какие же диагнозы должны кануть в лету, «Доктор Питер» разбирался вместе с терапевтом, эндоскопистом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко.Перегиб желчного пузыряПри выполнении УЗИ брюшной полости, когда врач обследует печень и желчную систему, он может выявлять изменения формы желчного пузыря с перегибами в области его шейки или тела. Многие десятилетия пациентам с подобной проблемой, даже если их ничего не беспокоило, назначали превентивную терапию. Между тем, в МКБ-10 подобного диагноза нет и никогда не было. Перегиб желчного пузыря не относят к порокам и аномалиям развития. Единственный порок, который существует как реальный диагноз в МКБ — это аплазия (или гипоплазия) пузыря — то есть полное его отсутствие или выраженное недоразвитие.Перегиб же — это вариант нормы, поскольку это полый орган, его форма существенно зависит от фазы пищеварения и степени наполнения желчью. У подавляющего большинства людей, которым ставили подобный «диагноз», проблем со здоровьем желчной системы не было. Лечить этот «недуг» и тем более удалять желчный пузырь из-за перегиба — не нужно.Вегето-сосудистая дистонияЕсли на прием к врачу приходит худой бледный подросток или субтильная дама, полный мужчина с жалобами на ознобы, сердцебиения, бледность, потливость или неопределенные боли в грудной клетке, ожидаемым диагнозом на выходе будет ВСД. Эта аббревиатура объясняет любые жалобы, связанные с работой вегетативной нервной системы.Поскольку она обладает автономностью и может регулировать работу внутренних органов, то различные недомогания, связанные с пищеварением, дыханием и тонусом сосудов, объясняют загадочными дисфункциями. Ведь гораздо проще прикрыться этими буквами, чем признаться себе, что это проблема лишнего веса, нетренированности и нездорового образа жизни.Люди не готовы признаться себе, что нужно менять жизнь — им нужен диагноз, чтобы объяснить свою лень и наплевательское отношение к своему здоровью. И им его дают — ВСД. Лечится это состояние основными принципами ЗОЖ.Старческое слабоумиеМногие люди считают, что старость непременно ассоциируется с проблемами памяти, когнитивными расстройствами и слабоумием. Но это совершенно неверное утверждение: старость — не равно тупость, и можно сохранить ясный и острый ум до последнего вздоха. Постоянно проводимые новые исследования только подтверждают это. Большинство случаев якобы старческого слабоумия в реальности оказывалось болезнью Альцгеймера или другими патологиями нервной системы.Другими словами, проблемы памяти, мышления и снижение интеллекта — это не результат старения, а последствия болезней, поражающих нейроны. Их можно повредить до степени слабоумия и в юности, в детстве или среднем возрасте, если перенести тяжелые инфекции, отравления или травмы головы.Поэтому сегодня диагноз «старческое слабоумие» в научной среде уже не признают. В любом случае, у когнитивных расстройств есть объективная причина, и дело не в старении. При первых признаках проблем нужно обращаться к врачам, обследоваться и искать реальную причину.Дисбактериоз или дисбиоз кишечникаЛет 15-20 назад этим диагнозом у детей, да и у взрослых тоже, объясняли практически любые проблемы со здоровьем — от диареи до аллергии и деменции. Но долгие годы изучения микробиома кишечника дали ученым понять, что проблемы с флорой и изменение ее состава — это не причина проблем, а их следствие.Поскольку бактерии в кишечнике — наши соседи и симбионты, то есть дружественные представители микрожизни, наряду с организмом хозяина они тоже страдают от аллергии, поноса или отравления. Поэтому полезные бактерии мрут буквально колониями, а их место занимают условно-патогенные «мигранты», которые начинают мелко гадить своему хозяину.Если причиной тому был прием антибиотиков, стресс или отравление, дайте время микрофлоре — она придет в себя без чудодейственных средств в виде про-, пре- и синбиотиков. Просто нужно правильно и полноценно питаться, включая в рацион кисломолочные, квашеные и свежие продукты. Полезные бактерии восстановят свою популяцию и жизнь наладится.Предынсультное или предынфарктное состояниеИнсульт или инфаркт возникает в ситуации, когда сосуд закупоривает тромб (сгусток крови) или эмбол (кусочек жировой бляшки, пузырек воздуха) и полностью прекращается кровоснабжение части миокарда (при инфаркте) или мозга (при инсульте). Если сосуд перекрыт полностью, тромб или эмбол крупный и намертво закупорил сосуд — неминуем инфаркт или инсульт. Если сосуд в спазме или перекрыт небольшим тромбом, который через несколько минут смывает током крови — возникает ТИА (транзиторная ишемическая атака) или так называемое преходящее нарушение кровообращения.Но никаких симптомов предынсультного или предынфарктного состояния науке неизвестно. Да и не может такого быть, по логике это должен быть тромб, который плавает где-то по сосудам и думает — «а не закрыть ли мне артерию в мозге или в сердце?» Теоретически такое состояние возможно, но никаких проявлений у него нет, пока сосуд не закупорился тромбом. Поэтому и диагноза такого просто не бывает. И лечения от него нет. Есть целый ряд профилактических мероприятий, предотвращающих инсульт или инфаркт, которые необходимы всем нам по мере возраста и приобретения «букета» болезней.