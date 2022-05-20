3 упражнения, чтобы отлично смотреться в джинсах

Мечта любой женщины: иметь красивые стройные ноги, которые отлично смотрятся в зауженных джинсах или брюках.Долой целлюлит на ногах!Мечта любой женщины: иметь красивые стройные ноги, которые отлично смотрятся в зауженных джинсах или брюках.Вот парочка простых упражнений, которые позволят очень быстро привести в порядок свой зад и бедра. Их лучше всего выполнять по утрам - вместо зарядки. Желательно, три раза в неделю. Через шесть недель таких тренировок вы сможете удивить всех!Если вас не устраивает такой темп, можно поработать над собой и по ускоренной программе. Добавьте к этим тренировкам 30-минутные прогулки пять раз в неделю. Эта практика позволит вам эффективнее сжигать жир и будет поддерживать в тонусе все тело.Leg ArcВ связи с уходом администратора и невозможностью поменять создателяЛягте на левый бок, опираясь на локоть левой руки. Покладите левую на пол перпендикулярно правой. Начинайте поднимать ее вверх. Повторите 10 раз с каждой ногой.Важно делать это упражнение как можно медленнее, задерживая ногу в верхней точке как минимум на одну секунду. Чем медленнее вы двигаете ногой, тем быстрее достигаете нужного эффекта.Leg CirclesВстаньте на левое колено левой ноги. Голень нужно завести назад. Помогите себе опереться на левую руку. Ладонь левой руки должна находиться на одной линии с плечом. Все пальцы должны касаться пола.Поднимите правую ногу так, чтобы она была параллельна полу. Начинайте делать медленные круговые движения. По шесть в каждую сторону.Повторите то же самое с левой ногой.Hip StretchЕсли предыдущих два упражнения вы делали с чувством и толком, то у вас наверняка сильно устали колени и спина. Чтобы не было никаких осложнений и боли, делайте это упражнение в конце каждой тренировки.Скрестите ноги так, чтобы правая нога была впереди. Поднимите вверх правую руку. Сделайте глубокий вдох и мягко наклонитесь влево. Наклониться надо так, чтобы вы прям почувствовали натяжение в бедрах. Задержитесь в этом положении на 30 секунд. Затем повторите то же самое для левой стороны тела.