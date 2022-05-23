Безалкогольное пиво и пять других напитков, которые считаются особенно полезными

Ученые включили безалкогольное пиво в список самых полезных для здоровья напитков за его способность позитивно сказываться на психике.Напиток на основе чайного гриба. Этот напиток является ферментированным, в его производстве принимают участие молочнокислые бактерии. Данные микроорганизмы очень полезны для кишечника, они способствуют уничтожению нежелательных бактерий. В результате снижается риск воспалительных заболеваний кишечника и синдрома раздраженного кишечника. Кроме того, многие исследования показывают, что чайный гриб эффективен для выведения потенциальных токсинов из печени.Одним из самых интересных эффектов является то, что чайный гриб препятствует развитию депрессии – данный эффект объясняется его позитивным влиянием на кишечник, здоровье которого тесно ассоциируется со здоровьем мозга.Кефир. Пробиотики, которыми полон кисломолочный продукт, улучшают состояние кишечной микрофлоры. Есть мнение, что его употребление помогает бороться с устойчивостью к антибиотикам. Израильские исследователи установили, что определенный вид дрожжей напитка, Kluyveromyces marxianus, выделяет молекулу, деактивирующую работу «плохих» кишечных бактерий. В результате снижается риск воспалений и связанных с ними патологий.Безалкогольное пиво. К напиткам, которые считаются особенно полезными, его относят как «фенольный усилитель настроения». Исследования показали, что при его употреблении мозг высвобождает нейромедиатро дофамин так же усердно, как при приеме алкогольного пива. Дофамин – это химическое вещество, обеспечивающее положительные эмоции, психическую устойчивость.Хлебный квас. Натуральный домашний хлебный напиток содержит практически все витамины и минералы, необходимые организму (например, в нем присустствуют витамины А, витамины группы В, а также С, D, Е, биотин, ниацин, фолиевая пантотеновая кислоты, цинк, железо и магний). Его питье помогает укрепить иммунитет, способствует стабильно хорошему самочувствию, наполняет организм энергией, кроме того – создает хорошую среду для размножения в кишечнике полезных микроорганизмов.Сок квашеной капусты. 150 миллилитров сока покрывает четверть суточной нормы железа и витамина С – оба эти нутриента как раз и нужны, чтобы лучше усваиваться организмом. Также напиток содействует уменьшению жира. Японские исследователи пришли к выводу, что молочнокислые бактерии (такие, что содержатся в квашеной капусте) ускоряют потерю веса за счет естественного выведения пищевых жиров до того, как они смогут отложиться в виде запасов.Лимонная вода. По данным Корейской урологической ассоциации, вода с добавлением лимонного сока может служить естественным средством профилактики камней в почках. Цитраты, содержащиеся в лимонах, связывают избыток кальция, что, в свою очередь, предотвращает болезненное образование кристаллов в почках. Приятный побочный эффект для иммунной системы – это дополнительная порция витамина С в таком напитке.