Инфаркт «помолодел»! Как женщинам избежать проблем с сердцем

По данным американских врачей, за последние 20 лет сердечные приступы стали появляться у женщин в возрасте от 35 до 54 лет. Таким образом, доля заболеваний выросла с 21% до 31%.За последние 50 лет медицина научилась справляться со многими сердечными проблемами. В 60-е годы смертность от инфаркта была довольно высокой во всем мире, с тех пор изобрели новые лекарства и способы лечения, а также научились профилактировать инфаркт. Но эти достижения повлияли не на все группы населения, и у женщин 35?54 лет наблюдается ухудшение статистики (у мужчин — без изменений, что тоже не очень хорошо).Мало вниманияОдной из причин этой ситуации называют то, что женщины этого возраста остались за бортом профилактики сердечных болезней. И не только их — вырос также процент выявления гипертонии и диабета. Инфаркт продолжает считаться проблемой пенсионеров.Другие симптомыЕще одна проблема: женщины могут переносить сердечный приступ не так, как мужчины. Многие вообще его не ощущают! А значит, помощь может понадобиться позже и в более серьезных объемах. Если мужчины хватаются за сердце и драматично падают со стула, женщины чаще жалуются на боль в спине, тошноту, потливость, головную боль и головокружение. Все это можно и не связать с сердцем напрямую, и врачи ставят диагноз «рефлюкс» или «тревожное расстройство».Опасность — в менопаузеУ женщин до менопаузы риски были и остаются невысокими, но в период больших изменений в организме риск увеличивается. По статистике, у 60% женщин, умерших в результате инфаркта, проблемы с сердцем наблюдались и раньше. Среди причин — стресс, раннее наступление менопаузы, тревожные расстройства и депрессия. Специалисты рекомендуют обращать больше внимания на свое здоровье и тщательнее искать проблему.