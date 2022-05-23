Диетологи назвали уникальные полезные свойства инжира

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Инжир распространен не только в дальних странах, но и южных регионах России. Этот фрукт пользуется успехом из-за своего вкуса, как в свежем, так и в сушеном виде. Но мало кто задумывается, сколько пользы содержит фиолетовый плод.Инжир богат антиоксидантами – это природные ингредиенты, благодаря которым замедляется старение клеток на генетическом уровне. За счет этого ягода оказывает на организм выраженный противовоспалительный эффект и укрепляет иммунитет.Кроме этого инжир способствует укреплению сосудов, соединения, входящие в него увеличивают эластичность их стенок, а значит, и способность быстрее подстраиваться под условия, в которых находится человек. Таким образом, он способен стабилизировать показатели артериального давления. Об этой функции знают немногие.Инжир богат магнием, а значит, регулирует сократительную деятельность гладкой мускулатуры. Это помогает избегать судорог в конечностях, а также налаживает пищеварительную деятельность.Еще к полезным свойствам инжира можно отнести его способность регулировать уровень глюкозы в крови у тех, кто страдает от сахарного диабета второго типа.И для женщин, желающих сохранить и приумножить красоту, регулярное употребление инжира будет очень полезным. Большое количество витаминов и микроэлементов способствует росту волос и очищению кожи.