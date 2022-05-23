Каждый из нас съедает по три лишних чизбургера в день

Каждый человек врёт по поводу количества калорий, которые он употребляет, как установили ученые из Университета Эссекса. А если стремиться к правде, то почти у каждого избыток суточных калорий составляет эквивалент трех чизбургеров.Британские учёные выяснили что каждый человек на нашей планете съедает три дополнительных чизбургера в день, если сравнить с тем, как он сам оценивает суточную калорийность. Другими словами, если попросить человека прикинуть, как много калорий ежедневно он употребляет, то почти все ошибаются приблизительно на 900. Впрочем, возможно, это не ошибка, а преднамеренная ложь, поскольку люди специально преуменьшают этот показатель, чтобы не иметь проблем с собственной совестью и не казаться окружающим обжорами.Данное исследование также показало, что как полные, так и худые люди одинаково врут о том, как много они едят, и их вес здесь не имеет никакого значения. Авторы исследования приняли во внимание количество энергии, которое человек сжигает каждый день. Но всё равно, даже в этом случае люди неправильно сообщали о том, сколько калорий потребляют.Поскольку жертвы ожирения тратят больше энергии на выполнение повседневных задач, они не лгут о еде больше, чем стройные люди. Разница между фактическим потреблением пищи и воображаемым была выше у людей именно с ожирением, но они сжигали больше калорий, чем люди стройные. Это ставит под сомнение устойчивое мнение, согласно которому только люди с лишним весом стремятся не говорить правду о своём рационе.