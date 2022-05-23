Французское издание назвало имбирь лучшим афродизиаком

Любители этого растения могут радоваться еще одному приятному свойству пряного корня. Его мягкое, согревающее действие способно улучшить кровообращение и усилить сексуальное влечение у человека. Причем это одинаково действует на представителей обоих полов.Это свойство растения, по словам автора статьи известно с глубокой древности. Как только имбирь, происходивший из Азии, попал на европейский континент, жители древнего Рима и Греции стали добавлять его к пище именно с этой целью.В Китае и Индии история имбиря и вовсе насчитывает тысячи лет. Его употребляли в качестве приправы к пище, из корня готовили лекарственные средства. Про способность усиливать чувственность – 5000 лет назад жители этих стран также были в курсе.Эфирное масло имбиря – гингерол – действует на нервную систему, стимулируя ее и обеспечивая быстрый обмен сигналов между нейронами, и приводит тело в состояние активности. Он способствует приливу периферической крови ко всем органам, в том числе половым.Именно действие гингерола способно вызвать у мужчины эрекцию, а у женщины усиление полового возбуждения. Главное – не переборщить с имбирем, который в малых количествах убирает тошноту и успокаивает желудок, а в больших – способен вызвать его расстройство.