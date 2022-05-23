7 неочевидных признаков того, что вам не надо худеть

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Почему нам не приходит в голову, что мы можем вырасти на 10 см? Или уменьшить размер стопы с 39 до 35? А вот безвозвратно похудеть на 10-15 кг - легко! Однако легко только подумать, на деле же добиться этого невероятно сложно (а подчас невозможно). Так, может, вовсе не стоит истязать себя диетами? Давай вместе разберемся, нужно тебе худеть или нет.1. У вас мало времени и много делЕсли ты вся в работе и домашних хлопотах, лучше отбросить всякие мысли о диете. Как только ты начнешь ограничивать себя в чем-то (а мы помним, что у тебя и без того масса дел, чтобы составлять для себя отдельное меню и готовить по нему), организм впадет в недоумение и начнет адаптироваться под новые "стандарты". Иными словами, есть ты будешь меньше, а вес остановится.2. Вы являетесь представительницей 35+Если ты уже вступила в этот превосходный возраст (когда ты все еще хороша собой, но при этом еще и мудра), то думать о похудении не следует. Вспомни, что происходит с кожей у похудевших частей тела - она обвисает, становится дряблой. То же самое ждет и твое лицо. Фразу "сзади пионерка, спереди пенсионерка" придумали не зря.3. Вещи с чужого плечаПерспектива полной смены гардероба должна остановить тебя от похудения раз и навсегда. Обновка - это всегда хорошо. Но только представь, что тебе придется менять абсолютно всё. И ты уже не наденешь свои любимые джинсы. А тот винтажный пиджак, который сводил с ума окружающих, будет висеть на тебе, как на вешалке.4. Вы готовитесь стать мамойМало кому придет в голову худеть во время беременности. Но и до зачатия ограничивать себя в еде не стоит. Жировая ткань тесно связана с гормональной активностью организма. При ее недостатке происходит сбой в ритме овуляции (если ты уже когда-то пыталась быстро похудеть, то, скорее всего, помнишь про проблемы с менструацией).5. Не хватает скинуть всего чуть-чутьНаш вес биологически предопределен. Организм сам понимает, каким он должен быть. Ученые это называют set point - точкой равновесия. Иными словами, если ты в "спокойном состоянии" весишь 60 кг (плюс-минус пара кг), то мечтать о 55 кг не следует. Иначе придется бороться со своим организмом всю жизнь. А это - постоянный стресс.6. Новый романЕсли под влиянием эндорфинов ты худеешь сама по себе (не хочешь есть, но не чувствуешь голода) - хорошо. Но если ты решила намеренно похудеть, чтобы удержать нового партнера, это только навредит вашим будущим отношениям. Во-первых, редкий мужчина любит, когда его спутница считает калории и не может расслабиться за ужином, а во-вторых, отсутствие пищевого "наркотика" сделает тебя раздражительной и может разрушить зарождающийся роман.7. У вас все хорошоЖизнь бьет ключом, тебе все удается, любимый человек радует. Хочешь, чтобы это изменилось? Помни: лучшее - враг хорошего. Не гневи судьбу и не забивай голову пустяками.