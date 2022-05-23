Главные плюсы черного перца

Одна из самых популярных приправ в России и в мире, которая есть в каждом доме. Но что будет с нами, если употреблять черный перец каждый день?Богат антиоксидантамиЧерный перец является отличным источником антиоксидантов. Это молекулы, которые уничтожают вредные вещества, называемые «свободными радикалами». Наш ежедневный рацион состоит из множества продуктов, которые повышают уровень токсичности организма. Избыток этих токсичных элементов может повредить клеткам, заставляя людей стареть быстрее и вызывая ряд проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, астму и диабет.Обладает противовоспалительными свойствамиПиперин в перце также обладает противовоспалительными свойствами. Хроническое воспаление связано с рядом заболеваний, включая аутоиммунные болезни, такие как ревматоидный артрит. Согласно исследованиям, пиперин или перец горошком может уменьшить воспаление и боли при артрите.Противораковые свойстваЧерный перец также имеет свойства, помогающие организму бороться с вызывающими рак бактериями. Несколько исследований, проведенных в течение многих лет, показали, что пиперин уменьшает уровень размножения клеток рака молочной железы, предстательной железы и толстой кишки, способствуя гибели раковых клеток. По мнению экспертов, черный перец также продемонстрировал положительное влияние в деле минимизации множественной лекарственной устойчивости раковых клеток, что потенциально снижает эффективность химиотерапии.Хорошо защищает от хронических заболеванийЧерный перец также помогает организму усваивать некоторые полезные соединения, такие как ресвератрол - антиоксидант, который обычно содержится в красном вине, ягодах и арахисе. Согласно исследованиям, ресвератрол также может защитить человека от развития серьезных сердечных заболеваний, рака, болезни Альцгеймера и диабета.