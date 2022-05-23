Кардиологом названы простые способы для уменьшения холестериновых бляшек

Кардиолог Анна Кореневич напоминает, что отложение холестериновых бляшек в сосудах увеличивает риск развития опасных нарушений, включая невропатию, инсульт, сердечный приступ.По словам врача, накопление холестерина в кровеносных сосудах в виде отложений на внутренних стенках может начинаться достаточно рано, после 30 лет.«Это может привести к развитию атеросклероза и других опасных заболеваний»,- предупредила Кореневич.Медик заметила, что с холестериновыми бляшками можно побороться собственными усилиями. При желании реально добиться их уменьшения на 30 процентов.«Есть несколько простых способов, которые помогут защитить организм от атеросклероза и образования холестериновых бляшек», - заявила кардиолог.Анна Кореневич конкретизировала, что первый важный шаг на этом пути – коррекция рациона. Улучшить состояние кровеносных артерий и сосудов можно, еслиснизить количество продуктов с добавленным сахаром;употреблять больше необработанных растительных продуктов;употреблять разнообразный постный или растительный белок;есть клетчатку (25-30 граммов за день).Также кардиолог рекомендует для оздоровления сосудов употреблять продукты, содержащие полезный жир.«Включите в рацион льняное масло и жирную морскую рыбу – в них содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые оказывают положительное воздействие на сосуды и сердце».Другим ключевым способом улучшить состояние сосудистой системы и сердца является регулярная физическая активность, подчеркнула эксперт.