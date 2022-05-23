Кардиологом названы простые способы для уменьшения холестериновых бляшек
По словам врача, накопление холестерина в кровеносных сосудах в виде отложений на внутренних стенках может начинаться достаточно рано, после 30 лет.
«Это может привести к развитию атеросклероза и других опасных заболеваний»,- предупредила Кореневич.
Медик заметила, что с холестериновыми бляшками можно побороться собственными усилиями. При желании реально добиться их уменьшения на 30 процентов.
«Есть несколько простых способов, которые помогут защитить организм от атеросклероза и образования холестериновых бляшек», - заявила кардиолог.
Анна Кореневич конкретизировала, что первый важный шаг на этом пути – коррекция рациона. Улучшить состояние кровеносных артерий и сосудов можно, если
снизить количество продуктов с добавленным сахаром;
употреблять больше необработанных растительных продуктов;
употреблять разнообразный постный или растительный белок;
есть клетчатку (25-30 граммов за день).
Также кардиолог рекомендует для оздоровления сосудов употреблять продукты, содержащие полезный жир.
«Включите в рацион льняное масло и жирную морскую рыбу – в них содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые оказывают положительное воздействие на сосуды и сердце».
Другим ключевым способом улучшить состояние сосудистой системы и сердца является регулярная физическая активность, подчеркнула эксперт.
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