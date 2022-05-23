Ученые выяснили, что всего горсть этих ягод помогает улучшать память и работу мозга

А еще снижать уровень «плохого» холестерина. К такому выводу пришли британские исследователи после эксперимента с участием добровольцев старше 50 лет.Ученые Университета Восточной Англии решили изучить, как ежедневное добавление в рацион клюквы может уменьшить риск возрастной нейродегенерации у людей в возрасте 50-80 лет. По словам авторов работы, прошлые исследования показали, что более высокое потребление флавоноидов с пищей связано с замедлением темпов снижения когнитивных функций и развития деменции. Было также обнаружено, что продукты, богатые антоцианами и проантоцианидинами (они придают ягодам красный, синий или фиолетовый цвет), улучшают когнитивные функции. Клюква как раз богата этими веществами. Поэтому ученые проверили теорию в эксперименте.Участниками эксперимента стали 60 здоровых добровольцев, не страдающих какими-либо когнитивными нарушениями. В течение 12 недель ученые изучали влияние добавления клюквы в рацион на работу их мозга.Половине участников давали каждый день эквивалент 100 граммов свежей клюквы — сублимированный клюквенный порошок, остальные вошли в контрольную группу. В итоге оказалось, что ежедневное употребление ягоды смогло серьезно улучшить эпизодическую память участников о повседневных событиях (визуальную эпизодическую память), кровоснабжение мозга и работу нервной системы.- Мы обнаружили, что участники, которые употребляли клюквенный порошок, продемонстрировали значительно улучшенные показатели эпизодической памяти в сочетании с улучшенной циркуляцией основных питательных веществ, таких как кислород и глюкоза, в зонах мозга, ответственных за познание, консолидацию памяти и поиск, — сказал д-р Дэвид Возур, ведущий исследователь из Норвичской медицинской школы Университета Восточной Англии.У участников, которым давали эквивалент клюквы, также выявили серьезное снижение уровня «плохого» холестерина (ЛПНП), который, как известно, способствует развитию атеросклероза. Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers, пишет Express.- Результаты этого исследования очень обнадеживают, особенно если учесть, что относительно короткий 12-недельный прием клюквы смог привести к значительному улучшению памяти и нервной функции, — заключил доктор Возур.Авторы работы также заявляют, что полученные ими результаты могут быть важны в том числе для профилактики деменции.Полезна не только для мозгаКлюква давно известна разнообразными полезными свойствами. Так, эта ягода обладает жаропонижающим и антибактериальным действием. Как и брусника, она содержит гиппуровую кислоту — природный уросептик. Из-за антибактериального и жаропонижающего эффекта, а также из-за мочегонного действия врачи рекомендуют пить клюквенный морс во время простуды, чтобы снизить инфекционную нагрузку на организм. Кроме того, такой морс может обладать отхаркивающим действием.Также недавно специалисты Королевского колледжа Лондона выяснили, что клюква помогает улучшать работу сердца и сосудов. Правда, такой результат они получили пока только среди участников-мужчин.Кому противопоказана клюкваХоть клюква и считается очень полезной, не всем стоит налегать на эту ягоду. Врачи советуют воздержаться от употребления клюквы тем, кто страдаетязвенной болезнью желудка,язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки,гастритом с повышенной кислотностью.Также клюквенный сок может агрессивно воздействовать на зубную эмаль, поэтому после блюд и напитков из клюквы рекомендуют прополоскать рот водой или почистить зубы.