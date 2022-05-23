Неподходящие для завтрака каши повышают уровень сахара в крови: врач

В интервью врача диетолога Елены Соломатиной прозвучало предостережение о том, что не всякую кашу полезно есть на завтрак.

«Далеко не все каши полезны, с утра особенно. Многим людям их вообще есть не надо, или есть исключительно редко», - сообщила врач.

Неподходящей для завтрака Соломатина назвала манную кашу. Также диетолог советует не есть с утра или натощак рисовую кашу, приготовленную из белого отшлифованного риса.

В указанных кашах, заметила специалист, содержатся высокие дозы крахмала – таким образом, они отличаются, высоким ГИ, гликемическим индексом, показывающим, насколько быстро после съеденного продукта увеличивается содержание сахара в крови. После каш с высоким ГИ произойдет его резкий скачкообразный прирост – в особенности, если они будут съедены на пустой желудок как первое блюдо дня. После всплеска сахара в крови произойдет столь же стремительное снижение, и подобные «качели» очень вредны, они изнуряют поджелудочную железу, способствуют проблеме повышенного уровня инсулина и развитию инсулинорезистентности.

Вдобавок резкое падение сахара и энергии провоцируют обостренное чувство голода, так что вскоре после неподходящих для завтрака каш человек снова захочет есть, причем сильно, а также начнет испытывать состояние усталости, изнуренности.

«У тех, у кого есть какие-то уже заболевания, связанные с плохой утилизацией сахара, у них может развиться тревожность, раздражительность, головная боль, плохое самочувствие», - поделилась Елена Соломатина.
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