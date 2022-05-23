Врач Писарева назвала «самые вредные» среди популярных салатов

Самые популярные у россиян салаты (оливье, сельдь под шубой и салат «Мимоза») вредны для здоровья, если поедаются от души, а не минимальными порциями, констатирует медик.В интервью диетолога Ирины Писаревой были перечислены «самые вредные» салаты из числа любимых блюд у россиян. Врач объяснила, каким образом эти блюда могут вредить организму.Оливье. Диетолог назвала популярный «шедевр» домашней кулинарии у наших соотечественников самым вредным. Писарева уточнила, что в готовом варианте оливье становится «калорийной и углеводной бомбой», вдобавок содержит большие дозы соли. Кроме того, в оливье смешиваются разнообразные продукты, и переварить, усвоить многочисленные питательные вещества организму может быть очень сложно, это перегружает поджелудочную железу, другие органы пищеварения.«Оливье является самым вредным. В него добавляется майонез и совмещается бобовые, крахмалистые продукты, плюс чаще всего его делают с отнюдь не полезной колбасой», - заметила Писарева.Селедка под шубой. Диетолог с сожалением высказалась о том, что у наших сограждан не принято готовить этот салат в его легких вариантах – например, с использованием йогурта или сметаны. Готовиться сельдь под шубой с майонезом – чрезмерно жирным соусом, который обычно является покупным и может содержать в себе потенциально опасные для здоровья ингредиенты.«Людям, склонным к отекам и проблемам с почками, этот салат противопоказан», - подчеркнула эксперт.Салат «Мимоза». В число самых вредных этот салат вносится диетологами за его высокую калорийность и жирность из-за майонеза. Данное блюдо является тяжелым для пищеварения, вареная и измельченная морковь в его составе способствует повышению уровня сахара в крови. Доводы врача опубликовал портал Ura.ru.