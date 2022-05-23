Врач предупредил об опасности «пятничного» алкоголизма

Систематическое употребление спиртного по пятницам с целью «расслабления» приводит к зависимости, предупредил кандидат медицинских наук, клинический психолог Марат Сараев. О симптомах «пятничного» алкоголизма эксперт рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».Если человек на протяжении года выпивает по пятницам, то у такой привычки есть тяжелые последствия.«Возникает желание похмелиться, отсутствует рвотный рефлекс, провалы в памяти. Если он не может пропустить пятницу без алкоголя, ждет ее трепетно, [то у него зависимость — прим. ред.]. Это называется награждать себя самого: я работал всю неделю, я должен себя наградить. Каждую неделю себя награждаю», – привел пример эксперт.Психолог отметил, что люди зачастую не могут признаться в наличии зависимости. В их понимании алкоголик – это человек без средств к существованию, дома и перспективы нормальной жизни. Однако алкоголизм остается болезнью, которая существует во всех слоях общества, подчеркнул Марат Сараев.«Все дольше и умеючи [люди – прим.ред.] держат этот фасад благополучия. Бокал вина каждый день вечером… В дальнейшем алкоголики страдают от нарушения функций внутренних органов, все начинается с головного мозга, ЦНС. Алкоголь — это психоактивное токсическое вещество. Если человек систематически употребляет психоактивное вещество, неминуемо наступает явление энцефалопатии. Это нарушение кровообращения, нарушения в тканях головного мозга. Все начинается с мелких проблем: забывчивость, раздражительность, изменения в поведении и во внешнем виде. Человек связывает эти изменения с какими-то внешними факторами: стареет, погода плохая, я болею и так далее».