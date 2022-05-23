Инсулинорезистентность: с чего начать лечение?

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Эндокринолог Ольга Павлова перечислила алгоритм действий, которые при правильном подходе помогут избавиться от инсулинорезистентности.Самое главное, что нужно сделать — это избавиться от лишнего жира в организме, считает доктор. Как результат, все остальные процессы придут в норму автоматически. Однако для избавления от лишнего веса придется серьезно пересмотреть свой образ жизни в целом.«Я знаю немало случаев, когда избавления от лишнего веса хватало для излечения инсулинорезистентности. Меньше жира — меньше факторов воспаления — меньше цитокинов на рецепторах инсулина», — говорит эксперт.Чтобы эффективно и без рисков для здоровья сбросить лишние килограммы, доктор рекомендует следовать таким советам.Правильное, сбалансированное питание. На тарелке всегда должны быть белки и сложные углеводы. На диеты не садимся — они истощают организм.Питьевой режим. Считаем свою дневную норму воды по формуле — 30 мл на килограмм вашего нормального веса (лишний не в счет). Летом в жару и при интенсивных физических нагрузках объем воды можно увеличивать. При проблемах с почками объем жидкости рассчитываем с доктором.Режим сна и отдыха. Ложимся спать, как можно раньше и спим не менее 7-8 часов.Увеличиваем физическую активность — хотя бы 10 тысяч шагов в день. Желательно добавить спорт.Соблюдая комплекс этих несложных правил, можно не только избавиться от инсулинорезистентности, но и решить другие проблемы со здоровьем.