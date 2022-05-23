Дерматолог Сулима рассказала, из-за каких болезней может появиться аллергия на солнце

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Если ваша кожа покрывается при появлении солнца сыпью, надо бежать в больницу. Возможно, это — первый признак серьезной болезни.Лето с каждым днем все ближе, а это значит, что солнца будет больше с каждым днем.У многих из нас хотя бы раз в жизни обгорали плечи — это неприятно, но не смертельно. Но что, если ваша кожа страдает даже если на термометре всего +15 и солнце практически не греет? Скорей всего, вы столкнулись с фотодерматитом. О том, что это за болезнь, откуда она берется и как избежать проблем, рассказывает врач-дерматовенеролог Татьяна Сулима.Врач дерматовенеролог, трихолог, косметолог медицинской клиники НАКФФЧто такое фотодерматитЗагорелое тело обычно ассоциируется у нас со здоровьем. Однако пребывание под солнцем до коричневого цвета и частое посещение соляриев — это далеко не безобидные развлечения для нашей кожи. К тому же, есть люди, чья кожа реагирует на солнце особенно остро. Сегодня мы поговорим о том, что такое фотодерматит, и расскажем более подробно о возможных последствиях любви к бронзовому загару.Фотоконтактный дерматит — это патологические изменения кожи, которые характеризуются разнообразными реакциями на ультрафиолетовое облучение. Нужно знать об этой болезни следующее:Довольно часто фотодерматит встречается у детей;Женщины в целом страдают фотодерматитом чаще, чем мужчины, также отмечается фотодерматит и у беременных женщин;Более подвержены этому заболеванию люди с 1-м и 2-м типами кожи, то есть блондины со светлой кожей;У людей с более смуглой кожей фотодерматит наблюдается гораздо реже.СимптомыВ большинстве случаев фотодерматит появляется на открытых участках кожи, подвергающихся воздействию ультрафиолетовых лучей. Появляются зудящие элементы в виде пятен, узелков, пузырьков, пузырей, бляшек, волдырей.Обычно это происходит в весенне-летний период, с мая по август, когда люди обнажаются, стараются больше находиться на солнце, тем самым провоцируя это заболевание.Очаги поражения имеют, как правило, четкие границы и развиваются на коже в течение периода от нескольких минут до нескольких часов после того, как человек принимал солнечные ванны.ПричиныПричины возникновения фотодерматита делят на внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные).Среди экзогенных в большинстве случаев преобладает индивидуальная повышенная чувствительность к солнечным лучам. Она может проявляться про следующим причинам:Наследственная предрасположенность;Несоблюдение правил загара;Применение фотосенсибилизирующих средств, которые повышают восприимчивость организма к солнечным лучам — это, например, ретиноиды, антибиотики, препараты, нормализующие давление, противогрибковые препараты, косметические средства, масла, фурокумарины.К эндогенным относятся:Патологии печени,Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей;Проблемы с эндокринной системой.Что делать, если появились признаки фотодерматита? Необходимо обследование гепатобилиарной системы (печени, желчного пузыря, желчных протоков), УЗИ брюшной полости, биохимический анализ крови. Обязательно нужна консультация эндокринолога, исследование щитовидной железы, надпочечников, гормонального фона.Как лечитьЛечение, как правило, симптоматическое и зависит от клинических проявлений у конкретного пациента. Если фотодерматит выражен в легкой форме — эритема, покраснение, шелушение, — используют смягчающие кремы.При более тяжелых поражениях в виде солнечных ожогов, крупных пузырей проводится активное лечение с применением гормональных кремов, присыпок, примочек, инъекций.Хочу подчеркнуть, что люди подверженные фотодерматитам, могут отдыхать в жарких странах, но обязательно должны защищать кожу фотозащитными кремами и учитывать период суток, когда загар менее опасен.Когда солнце — врагПомимо аллергии, солнце может спровоцировать и значительно более серьезные заболевания: розовые угри, волчанка, порфирия, хлоазма, меланома и другие разновидности рака кожи.Поэтому защищаться от солнечных лучей я рекомендую всем, а не только людям, склонным к развитию фотодерматита. Вот несколько советов:Следует находиться на солнце в безопасное время суток: с 7 до 10 часов утра и с 16 до 19 часов вечера;Продолжительность солнечных ванн на первое время должна быть не более 30 минут, а для блондинов и светлокожих людей — до 15 минут;Время пребывания на солнце нужно увеличивать очень медленно, загорать под навесами, зонтами и избегать прямого попадания солнца на кожу, обязательно пользоваться солнцезащитными кремами с фактором защиты от 20 до 50.В летнее время рекомендуется отказаться от проведения косметологических процедур: пилинга, лазерных шлифовок, скрабов.Следует защищать лицо с помощью головного убора, носить лёгкую хлопчатобумажную одежду светлых оттенков, закрывающую тело;Без необходимости и назначения врача ни в коем случае нельзя принимать препараты и средства, обладающие фотосенсибилизирующим действием. Если без этого не обойтись, постарайтесь соблюдать повышенную бдительность и защищаться от прямых солнечных лучей.