Два простых секрета эффективного похудения

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Эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как помочь ускорить похудение.Специалист указала на важность правильного времени сна. Отдых должен занимать не меньше семи часов, при этом в постель следует отправляться не позднее 23:00.За счет такого шага можно уменьшить количество ежедневного потребления лишних калорий примерно до 380 ккал.По словам Павловой, также следует употреблять обильное количество воды."Я рекомендую перед едой и в процессе выпивать не больше стакана воды, а основной массив жидкости употребить равномерно в течение дня",– добавила эксперт.Равномерное распределение жидкости позволит избежать разбавления желудочного сока.