Два простых секрета эффективного похудения
Специалист указала на важность правильного времени сна. Отдых должен занимать не меньше семи часов, при этом в постель следует отправляться не позднее 23:00.
За счет такого шага можно уменьшить количество ежедневного потребления лишних калорий примерно до 380 ккал.
По словам Павловой, также следует употреблять обильное количество воды.
"Я рекомендую перед едой и в процессе выпивать не больше стакана воды, а основной массив жидкости употребить равномерно в течение дня",
– добавила эксперт.
Равномерное распределение жидкости позволит избежать разбавления желудочного сока.
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