Гипертония: эксперты рекомендуют «простые изменения» для улучшения АД

Если диагностирована гипертония, то некоторые изменения в повседневных привычках могут улучшить контроль АД и добиться снижения его показателей.Освоить дыхательные упражнения. Нередко артериальное давление «подскакивает» из-за стресса или беспокойства. Попробуйте освоить несколько дыхательных упражнений, которые помогают успокоиться и обуздать скачок АД. В крайнем случае, при усиливающемся волнении можно глубоко дышать – в частности, следует выполнять несколько медленных глубоких вдохов.Определить факторы стресса. Эксперты рекомендуют уточнить свои личные факторы стресса, которые провоцируют волнение и тревогу, вызывающие скачки артериального давления. По возможности нужно стараться избегать стрессоров, ограничивать их наличие в своей жизни.Пересмотреть свой рацион. Если вы привыкли есть соленые или обработанные продукты, с этой привычкой при обнаруженной гипертонии придется покончить. Для улучшения АД гипертоникам необходимо сокращать потребление натрия и соли, которыми чрезвычайно насыщены продукты готового производства. Медики советуют есть больше фруктов, овощей, цельного зерна, различных бобовых.Контролировать количество кофеина. Еще одно рекомендуемое простое изменения для улучшения АД – ограничение кофеина, который содержится во многих напитках и шоколаде. Не следует выпивать больше трех чашек кофе в день, вдобавок нужно обязательно пить воду, чтобы предотвратить вызванное кофеином обезвоживание.Избегать алкоголя. Привычка регулярно употреблять спиртное может со временем стать причиной гипертонии. Эксперты рекомендуют не употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю, что эквивалентно двум бутылкам вина крепостью 12,5%.Отказаться от сигарет. Курение сужает кровеносные сосуды и способно вызывать резкое повышение кровяного давления. Хотя это не является прямой причиной гипертонии, состояние сосудов может пострадать от подобных скачков АД и стать усугубляющим фактором в возникновении гипертонии.