Врач-диетолог Дианова посоветовала воздержаться от покупки "майских" арбузов

Арбуз традиционно является летним деликатесом, который обычно начинает продаваться ближе к августу. Россияне склонны не доверять арбузам, которые продаются раньше, так как и их цвет, разрез и личный опыт самих жителей говорят о том, что лучше подождать. Однако в этот год арбузы "появились" совсем рано - в некоторые крупные города привезли большие и красные ягоды, по внешнему виду ничем не отличающиеся от августовских. Как сообщает издание "Слово и Дело", врач-диетолог Нурия Дианова советует не торопиться с дегустацией раннего арбуза.Дианова отметила объективность россиян, которые не доверяют быстро поспевшим ягодам. По ее словам, для бурного роста в арбузы добавляют много селитры, из-за избытка которой сами ягоды получаются перенасыщены ей. Сама селитра используется для удобрения ягод и разрешена для использования, пояснила диетолог.Помимо этого Динова посоветовала попросить документы у продавца и узнать страну, в которой были выращены арбузы. Она отметила, что из-за более теплого климата в Турции или Иране ягоды созревают раньше, а значит нет ничего необычного в их раннем созревании - может погода была значительно теплее, чем в прошлом. Если "майские" арбузы из России, то лучше подождать августа, резюмировала Дианова."Ранние арбузы богаты селитрой. За привозными арбузами следит «Росконтроль» , который должен проводить замеры на количество нитратов, токсикологическую экспертизу и так далее. Поэтому здесь все упирается в наличие сертификатов, где это все отображено. И все-таки, есть арбузы в мае – нетипично. Поэтому, если вы захотели, попросите сертификационные документы. Есть регламентированная норма по содержанию во многих продуктов питания нитратов. Если укладывается в норму, по есть можно, если дальше вас устраивают вкусовые качества, что арбуз действительно сладкий и доступный по цене. Все должно соответствовать стандартам сертификации", - рассказала диетолог.Врач добавила, что согласно российским регламентам на арбузы, допускается содержание в них не более 60 мг/кг нитратов. По ее словам, нитраты не являются опасными соединениями, но их избыток приводит к образованию токсичных соединений из-за превращения в нитриты.