Танец признали очень эффективным лекарством

Эксперты утверждают, что занятия танцем каждый день уменьшают уровень тревожности, позволяют бороться с хроническим стрессом и даже улучшают качество жизни пациентов с болезнью Альцгеймера. А значит, у этой разновидности физических нагрузок широкий спектр преимуществ для здоровья.Танец позволяет нам чаще улыбаться, он повышает настроение и в целом даёт немало других психологических преимуществ. Теперь исследователи утверждают, что регулярные занятия танцами могут стать своего рода натуральной медициной для борьбы с хронической болью и тревожными расстройствами. Более того, оказалось, что танец укрепляет состояние духа пациентов с болезнью Альцгеймера. Отметим, что учёным уже давно известно о связи между регулярной физической активностью и укреплением психического здоровья, и вот теперь выясняется, какие разновидности тренировок максимально полезны.Наблюдения показали, что ежедневная практика в танцевальном зале сокращает уровень тревожности, борется с хронической болью и идет на пользу жертвам старческого слабоумия. У мышц имеется память, и когда мы занимаемся какими-либо тренировками регулярно, то с каждым разом выполняем движения всё легче. Исследователи из Дрекселовского университета в Филадельфии полагают, что индивидуализм танца – это то, что выгодно отличает его от других простых видов физической активности вроде поездок на велосипеде.Танец позволяет каждому человеку самовыражаться, это не какая-то монотонная активность, требующие выполнения одних и тех же упражнений. В танце мы абсолютно индивидуальны, именно это оказывает очень позитивное воздействие не только на психическое, но и физическое здоровье.