Врач Щетинина объяснила, каким людям вредно есть зелень

По словам врача Елены Щетининой, имеющаяся аллергия на зелень может сделать употребление данного продукта крайне опасным.Врач Щетинина объяснила в интервью, каким людям вредно есть зелень «Петрушка, лук, шпинат, кресс-салат и другая зелень содержит витамины группы А, В, К, аскорбиновую кислоту, и пищевые волокна этих продуктов, замедляют всасывание жидкостей, холестерина, углеводов. Однако есть группа лиц, которым лучше не употреблять данные растения», - рассказала медик.Щетинина объяснила, что зелень противопоказана людям, у которых проявляются в ответ на ее поедание аллергические реакции.Кроме того вредно есть зеленые листовые продукты при наличии непереносимости.«Пищевая непереносимость отличается от аллергии тем, что является временным явлением и не приводит к летальности».Также вредно есть зелень, если наличествуют болезни или хронические нарушения в работе органов пищеварения.Гастрит.Язва желудка.Мочекаменная болезнь.Панкреатит.Щетинина предупредила, что щедрая порция зелени, съеденная в случае, каждого из перечисленных заболеваний, может поспособствовать обострению, появлению болезненных, тяжелых симптомов.С осторожностью употреблять зелень нужно и при беременности. Специалист объяснила, что биоактивные вещества, содержащиеся в ней, могут спровоцировать ненужную повышенную возбудимость плода.