Врач Щетинина объяснила, каким людям вредно есть зелень
Врач Щетинина объяснила в интервью, каким людям вредно есть зелень «Петрушка, лук, шпинат, кресс-салат и другая зелень содержит витамины группы А, В, К, аскорбиновую кислоту, и пищевые волокна этих продуктов, замедляют всасывание жидкостей, холестерина, углеводов. Однако есть группа лиц, которым лучше не употреблять данные растения», - рассказала медик.
Щетинина объяснила, что зелень противопоказана людям, у которых проявляются в ответ на ее поедание аллергические реакции.
Кроме того вредно есть зеленые листовые продукты при наличии непереносимости.
«Пищевая непереносимость отличается от аллергии тем, что является временным явлением и не приводит к летальности».
Также вредно есть зелень, если наличествуют болезни или хронические нарушения в работе органов пищеварения.
Гастрит.
Язва желудка.
Мочекаменная болезнь.
Панкреатит.
Щетинина предупредила, что щедрая порция зелени, съеденная в случае, каждого из перечисленных заболеваний, может поспособствовать обострению, появлению болезненных, тяжелых симптомов.
С осторожностью употреблять зелень нужно и при беременности. Специалист объяснила, что биоактивные вещества, содержащиеся в ней, могут спровоцировать ненужную повышенную возбудимость плода.
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