Нутрициолог рассказала о пользе витамина А

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Нутрициолог Елена Суханова рассказала, почему важно контролировать уровень витамина А и какую роль он играет в нашем организме.О пользе витамина А для здоровья люди знали с давних времен. Сегодня уже нет никаких сомнений в том, что это один из главных помощников нашего иммунитета, особенно в борьбе с инфекционными заболеваниями.«Отдельно хочется сделать акцент на том, что витамин А укрепляет все слизистые и эпителиальные клетки и особенно ЖКТ. Он очень необходим при различных расстройствах тонкой кишки и всего ЖКТ», — говорит эксперт.Витамин А играет важную роль для поддержания здоровья глаз и остроты зрения, также для репродуктивных функций. Он замедляет скорость процессов старения, участвует в процессах, связанных с обменом инсулинаЗдоровая и красивая кожа без витамина А невозможна. Регенерация, процессы заживления и обновления, в том числе слизистых оболочек — все это функции витамина А.Возможно, вы удивитесь, но витамин А нужен не только для здоровья кожи и глаз, но и для крепких костей. Если вы принимаете хондроитин и глюкозамин, без витамина А и С они не будут усваиваться. А еще витамин А способен избавлять женщин от симптомов ПМС.Если вы принимаете витамин А в форме бета-каротина, отдавайте предпочтение натуральным, а не синтетическим продуктам. В частности, бета-каротин в больших дозах содержится в моркови.Синтезированный не только несет меньше пользы, а иногда даже вредит, мешая усвоению других нутриентов.