Диетолог назвала необычные эффекты употребления лимона
По словам эксперта, употребление лимонов может помочь укрепить иммунную систему. Содержащийся в цитрусовом витамин С является важным микроэлементом, который помогает защищать естественную и адаптивную иммунную систему.
«Лимоны являются источником витамина С — питательного вещества, поддерживающего иммунитет. Употребление цитруса поможет восстановить основные функции организма», — уточняет диетолог Лорен Манакер.
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