Диетолог назвала необычные эффекты употребления лимона

Диетолог, эксперт медицинского совета Лорен Манакер, автор кулинарных книг о здоровом питании назвала необычные эффекты употребления лимона: этот фрукт в числе всего прочего, поможет избавиться от камней в почках и нормализовать кровяное давление.По словам эксперта, употребление лимонов может помочь укрепить иммунную систему. Содержащийся в цитрусовом витамин С является важным микроэлементом, который помогает защищать естественную и адаптивную иммунную систему.«Лимоны являются источником витамина С — питательного вещества, поддерживающего иммунитет. Употребление цитруса поможет восстановить основные функции организма», — уточняет диетолог Лорен Манакер.