Доктор Хименес объяснил, как понять, что давление скачет именно из-за кофе

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Людям с повышенным давлением врачи не советуют увлекаться кофе, хоть и не запрещают его полностью. Ведь даже у тех, у кого АД в норме, этот напиток может вызывать кратковременный и даже неслабый рост показателей на тонометре.Кофе любят не только за вкус, но и за бодрящий эффект — его дает содержащийся в нем кофеин. При этом количество кофеина в кофе различается — это зависит от марки производителя и способа приготовления. Кроме того, реакция на этот стимулятор у каждого может быть своя. Если кому-то даже чашечка ароматного напитка придает мощный заряд сил и энергии, некоторые могут не ощущать быстрого и заметного эффекта.По словам врачей, кофеин обладает так называемым острым прессорным эффектом, то есть после него давление неизбежно будет повышаться. Недаром, при повышенном давлении заядлым кофеманам настойчиво рекомендуют ограничивать употребление напитка — не более 1-2 чашек в день.По словам доктора Франсиско Лопес Хименеса из клиники Майо, кофеин может вызвать кратковременный и достаточно серьезный скачок артериального давления даже у тех, кто не страдает гипертонией. У некоторых людей, которые пьют кофе регулярно и давно, среднее артериальное давление обычно выше, чем у тех, кто этого не делает. У некоторых со временем развивается толерантность к кофеину — в результате кофеин перестает оказывать долгосрочное влияние на кровяное давление.Как определить, повышает ли кофеин давление?Доктор Хименес рассказал изданию Al Jazeera, как это сделать.Измерьте свое артериальное давление перед тем, как выпить чашку кофе или другого напитка с кофеином.Через 30–120 минут повторите измерение.По словам доктора Хименеса, если ваше кровяное давление за это время повысилось примерно на 5-10 единиц, вы можете быть чувствительны к эффекту кофеина, а значит, и к подъему давления из-за напитка.В любом случае и особенно гипертоникам доктор Хименес советует избегать напитков с кофеином непосредственно перед действиями, которые естественным образом повышают давление. Например, перед походом в спортзал, подъемом тяжестей, тяжелой физической работой.Когда лучше пить кофе, чтобы он бодрил?По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, выпивая кофе с утра, мы как бы берем бодрость взаймы у организма и мозга. И если брать такой «кредит» постоянно, можно серьезно истощить и нервную, и эндокринную системы. После сна, по словам специалиста, лучше и полезнее бодриться с помощью зарядки или небольшой прогулки. А кофе лучше пить после обеда, когда «свои батарейки садятся».У американских исследователей из Мэриленда другое мнение. Они вычислили время, когда употребление кофе приносит организму наибольшую пользу. Для этого ученые использовали данные о взаимодействии кофеина с гормоном кортизолом, который помогает организму регулировать внутренние часы и обеспечивает ощущение бодрости. Обычно высокий уровень кортизола фиксируется вскоре после пробуждения, достигая своего пика между 8 и 9 часами утра.В итоге у исследователей получилось, что оптимальное время для ежедневного ритуала с чашечкой кофе — с 9.30 до 11.30 утра. По мнению одного из его авторов профессора Стивена Миллера, употреблять кофе лучше после того, как утренний пик кортизола будет преодолен. Кофеин станет стимулировать дальнейшую выработку этого гормона, а значит, человек максимально долго сохранит бодрость и энергичность, необходимую для выполнения повседневных задач.