Социальные сети очень опасны

И ещё одно исследование убедительно показало, что отказ от использования социальных сетей делает человека более счастливым. А значит, нужно поскорее закрыть свои аккаунты.Ещё одно авторитетное научное исследование, которое использовало золотой стандарт в деле рандомизированного и контролируемого наблюдения за своими участниками, пришло к аналогичному выводу, что и другие подобные научные работы. Если вы используете социальные сети как можно реже, то ваша психика и мозг будут вам за это благодарны. Проблема со многими другими научными исследованиями о связи психического здоровья и социальных сетей заключалась в том, что все они полагались на корреляцию. То есть их авторы следили за психическим здоровьем большого количества людей, активно использующих социальные сети, и сравнивали их с таким же количеством людей, которые сети не использовали.Подобного рода исследования могут быть крупными или небольшими по масштабу, но все они сталкиваются с одним фундаментальным изъяном. Множество пользователей социальных сетей обращаются к ним уже по той причине, что они имеют депрессию или тревожные расстройства. Следовательно, в их случае большее количество проведённого в режиме онлайн времени как раз облегчает имеющиеся симптомы, либо усиливает их. А без учёта данного факта объективной оценки не получить.И вот теперь авторы нового исследования не наблюдали за уже существующим поведением в социальных сетях, а взяли 144 добровольца и произвольно разделили их на две группы. В первой группе люди отказались от использования социальных сетей на полторы недели, а во второй группе вели обычную жизнь. Поскольку всех разделили рандомно, то есть произвольно, то в этом случае можно было проследить, как влияет на психику отказ от социальных сетей. К концу периода наблюдений были обнаружены существенные различия между первой и второй группой в плане общего самочувствия, депрессивности и тревожных расстройств. Сокращение в жизни времени пользования социальными сетями положительно влияет на все эти показатели.