Дерматолог Карпова объяснила, почему появляются сосудистые звездочки на коже

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Красную «паутинку» — капиллярную сеточку, просвечивающую сквозь кожу, часто называют сосудистыми звездочками. Опасно ли их появление на коже, о чем это говорит, как от звездочек избавиться? Объясняет врач-дерматолог.Мелкие сосуды, будто просвечивающие сквозь кожу, так называемые сосудистые звездочки, часто появляются на ногах и на лице, реже — на животе и спине, но в любом случае вызывают заметный дискомфорт и создают заметную эстетическую проблему.Давайте разберемся, почему они появляются, и как от них можно избавиться?врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эстетической медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДНПочему появляются сосудистые звездочки- Сосудистые «звездочки», телеангиоэктазии — это разрастание поверхностных сосудов кожи в виде пятен, звездочек, деревьев разного цвета: от красного до темно-фиолетового, — рассказала «Доктору Питеру» врач-дерматолог Анна Карпова. — Они могут образовываться у людей разного возраста, пола, на разных участках кожи. По своим проявлениям сосудистые звездочки делятся на: простые (линейные), древовидные, звездчатые или паукообразные, пятнообразные. Они бывают врожденные (генетические) и приобретенные.Дерматолог говорит, что пациенты чаще всего задают вопросы врачу по поводу именно приобретенных сосудистых новообразований: «Может, я болен? Почему возникают сосудистые звездочки, что спровоцировало их появление?»Осторожнее, любители бронзового загара- Наиболее распространенной причиной появления сосудистых звездочек на теле считается чрезмерное злоупотребление солнечным излучением, — поясняет врач-дерматолог. — Избыточное УФ-излучение на незащищенную кожу приводит к череде негативных процессов в ней, в том числе и разрастанию поверхностной сосудистой сетки.Частая причина — травма кожи- Любой процесс заживления сопровождается образованием новых сосудов, — объясняет Анна Карпова. — Также могут спровоцировать появление сосудистых звездочек гормональные изменения в организме, например беременность или прием гормональных контрацептивов.В группе риска — пациенты с заболеваниями печени…Сосудистые звездочки могут появляться на коже у пациентов с такими заболеваниями, как гепатит, цирроз, ожирение печени (жировой гепатоз).- Поэтому употребление жирной пищи, алкоголя и другие нарушения диеты у пациентов с заболеваниями печени могут привести к обострению заболевания и появлению новых сосудистых элементов, — говорит эксперт.…и курильщики- Курение в течение длительного времени приводит к хронической гипоксии тканей, в том числе кожи, и так же может быть причиной появления сосудистых звездочек, — предупреждает Анна Карпова.Как избавиться от сосудистых звездочек- Телеангиоэктазии — доброкачественные новообразования, — разъясняет врач-дерматолог. — Сегодня медицина предлагает много эффективных способов их удаления. Но надо понимать, что если человек не готов скорректировать образ жизни или заняться обследованием своего организма, то новые сосудистые звездочки будут появляться снова.Наиболее распространенные методы удаления гемангиом:электрокоагуляция,селективная лазерная коагуляция,метод радиоволновой хирургии.- В результате применения каждого из методов происходит коагуляция сосудов, — объясняет Анна Карпова. — Малотравматичность предложенных методов и быстрый результат безусловно — это плюсы, но возможный дефект кожи в месте удаления, это — значительный минус. При этом рецидив гемангиомы возможен при любом методе удаления.