Лучшими источниками витамина D являются молоко и вода

Исследование показало, что молоко и вода являются превосходными источниками витамина D. Большую часть этого полезного для наших костей элемента мы получаем благодаря воздействию солнечных лучей на кожу, но солнечные ванны удаётся принимать далеко не всегда.Если вы сталкиваетесь с постоянными головными болями, головокружениями или снижением иммунитета, то виной этому может быть нехватка витамина D. Его называют солнечным, поскольку большая его часть вырабатывается кожей под воздействием солнечных лучей. Он очень нужен для контроля и усвоения организмом основных минералов вроде кальция, магния и фосфата, для поддержания иммунной системы, роста костей зубов, повышения устойчивости перед болезнями вроде диабета.Но как улучшить усваиваемость витамина D, если в силу климата мы не можем принимать достаточное количество солнечных ванн? Ученые из Орхусского университета в Дании провели рандомизированный эксперимент с 30 женщинами в постменопаузе в возрасте от 60 до 80 лет, чтобы ответить на данный вопрос. Их интересовали изменения концентрации в крови витамина А в ответ на потребление 200 г разных продуктов, содержащих этот полезный компонентУчастникам исследования в произвольной последовательности давали 500 мл воды, молока, сока обычного и витамином D, изолята сывороточного протеина, а также воды без витамина D, то есть плацебо. Каждый день исследователи брали образцы крови. Изолят сывороточного протеина в яблочном соке не увеличивал максимальную концентрацию витамина D3. А вот при употреблении молока и воды эта концентрация была значительно выше, чем при употреблении сока. Заметной разницы между молоком и водой не было. Исследователи пришли к выводу о том, что обогащённая витамином D вода или молоко работают лучше остальных