Причины кашля, которые могут удивить

Мы привыкли считать, что кашель — неотъемлемая часть протекания ОРВИ или, что еще хуже — ковида. Не спешите паниковать и записываться на тестирование. Причины, по которым вы можете кашлять, разнообразны и не всегда удается самостоятельно выяснить, в чем же дело. Мы собрали несколько небанальных причин кашля, о которых вы, возможно, и не подозревали.Проблемы с ЖКТК слову, кашель по причине изжоги — явление нередкое. Тем не менее не все понимают, что именно нарушение рациона становится причиной ночного кашля, который не дает нормально выспаться. В такой ситуации кашель появляется либо в середине ночи, либо во время дневного сна, когда вы находитесь в горизонтальном положении и желудочный сок попадает в пищевод, а затем поднимается выше, к горлу. Без специалиста решить этот вопрос будет очень непросто.Сердечные проблемыА вот с подобной ситуацией сталкивалось значительно большее количество людей. Вы наверняка были в ситуации, когда сердце бешено стучит появляется непроизвольный кашель. У некоторых людей такое состояние перерастает в хроническое. Со временем у человека с нарушениями сердечной деятельности начинаются головокружения, тошнота и боль в грудной клетке. Не игнорируйте эти симптомы и своевременно обращайтесь к специалисту.Проблемы с нервной системойХронический стресс и постоянные психологические нагрузки также могут провоцировать приступы кашля. Организм излишне перевозбуждается и происходят мышечные сокращения. Чем сильнее тревога, тем сложнее справиться с таким кашлем. Как правило, проблема решается в кабинете психолога или даже психотерапевта, который назначит медикаменты, способствующие нормализации эмоционального фона.