Причины кашля, которые могут удивить
Проблемы с ЖКТ
К слову, кашель по причине изжоги — явление нередкое. Тем не менее не все понимают, что именно нарушение рациона становится причиной ночного кашля, который не дает нормально выспаться. В такой ситуации кашель появляется либо в середине ночи, либо во время дневного сна, когда вы находитесь в горизонтальном положении и желудочный сок попадает в пищевод, а затем поднимается выше, к горлу. Без специалиста решить этот вопрос будет очень непросто.
Сердечные проблемы
А вот с подобной ситуацией сталкивалось значительно большее количество людей. Вы наверняка были в ситуации, когда сердце бешено стучит появляется непроизвольный кашель. У некоторых людей такое состояние перерастает в хроническое. Со временем у человека с нарушениями сердечной деятельности начинаются головокружения, тошнота и боль в грудной клетке. Не игнорируйте эти симптомы и своевременно обращайтесь к специалисту.
Проблемы с нервной системой
Хронический стресс и постоянные психологические нагрузки также могут провоцировать приступы кашля. Организм излишне перевозбуждается и происходят мышечные сокращения. Чем сильнее тревога, тем сложнее справиться с таким кашлем. Как правило, проблема решается в кабинете психолога или даже психотерапевта, который назначит медикаменты, способствующие нормализации эмоционального фона.
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