Топ-5 продуктов, обладающих антимикробными свойствами

Едва ли едой можно заменить препараты, которые вам прописывает врач при серьезных болезнях. Однако эти продукты однозначно пойдут на пользу вашему здоровью.Растения на нашей планете выделяют особенные вещества — фитонциды. Они помогают предотвращать процесс гниения и защищают ростки от насекомых и животных. Полезны фитонциды и для человека.О том, зачем нужно есть продукты с этими веществами и почему прогулка в хвойном лесу не только доставит вам удовольствие, но и укрепит здоровье, рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии РоспотребнадзораЗачем гулять под елкамиКак отмечает Савкина, прелесть хвойных лесов заключается как раз в фитонцидах. В некоторых странах практикуют даже отдельные способы оздоровления с помощью прогулок среди елей. Пионеры этой практики — японцы: их ученые уже давно доказали, что выделяемые деревьями вещества обладают защитным и антибактериальным действием.Это не означает, что фитонциды могут заменить медикаменты: химические структуры этих веществ недостаточно изучены. Однако в качестве дополнительного средства для укрепления иммунитета они могут сослужить хорошую службу.Но что, если вы живете в мегаполисе и от ближайших хвойных лесов вас отделяет солидное расстояние? Можно добавить в свой рацион несколько продуктов, насыщенных фитонцидами.Как правило, все овощи и фрукты с этими веществами имеют яркий, насыщенный запах и специфический вкус.Вот несколько продуктов, на которые стоит обратить внимание:Чеснок;Лук;Лимон;Хрен;Клюква.Чтобы чеснок приносил пользу, его нужно есть только в измельченном виде. Дело в том, что в самом продукте фитонцидов нет. А вот когда его крошат, активируется фермент аллиназа, который производит аллицин. Именно аллицин содержит фитонциды в составе и потому оказывает антибактериальное действие.Однако закапывать сок чеснока или лука в нос при насморке или все-таки не стоит: они легко могут сжечь слизистую, и тогда ей трудней будет сдерживать вирусы, предупреждает Савкина.Во всех этих продуктах много других полезных веществ: например, витаминов группы В, С, марганца, селена и меди, фосфора и цинка. Еще они помогают разнообразить меню и снизить количество соли в блюдах, что очень полезно для сердца и сосудов. А клюква богата еще и полезными антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и защищают от рака. Полезней всего ее есть в свежем или замороженном виде.Впрочем, у всех этих продуктов есть и один недостаток: если есть их в слишком больших количествах, они будут раздражать слизистую желудка. Поэтому помните, что во всем нужна мера.