На квасе или на кефире: диетолог рассказала, какая окрошка полезней для здоровья

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По словам специалистов, для по-настоящему полезной для здоровья окрошки нужно грамотно подобрать ингредиенты. Особенно это важно для худеющих.Наступает лето, а значит, время вспоминать о традиционных блюдах для жаркого сезона. В зной многие любят пообедать окрошкой. Война тех, кто предпочитает готовить ее на квасе и тех, кто для этого блюда использует кефир или другие кисломолочные продукты, будет вечной.О вкусах не спорят — а вот порассуждать о том, какой вариант будет полезней для здоровья, можно.Как отмечает диетолог Марина Хоркавая, у окрошки на квасе есть много преимуществ: такое блюдо стимулирует обмен веществ, нормализует сердечную деятельность. Кроме того, дрожжи в составе кваса работают как профилактическое средство от гнойников.Однако у такого варианта окрошки есть и серьезный недостаток: картофель в сочетании с квасом может пробудить аппетит, так что тем, кто пытается избавиться от лишнего веса, лучше окрошку так не готовить.А что с окрошкой на кефире? В таком варианте популярного летнего супа много кальция и витаминов группы В, которые так нужны для красивой кожи, густых волос и крепкой нервной системы. Кроме того, такая окрошка нормализует усвояемость пищи. Однако этот вариант может быть очень калорийным, если брать слишком жирный кефир.Сколько калорий в окрошке? Все зависит от ингредиентов, отмечает диетолог в беседе с газетой «Известия», однако если делать примерный расчет с традиционными компонентами (картофель, огурцы, редис, яйца, мясные изделия, зелень и квас/кефир), то выйдет приблизительно 60 ккал на 100 грамм.врач-диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом»Что в окрошку класть не стоитПо словам диетолога Александра Андреева, не важно, делаете ли вы окрошку на квасе или на кефире. Главное — не класть туда кое-что другое.Например, откажитесь от идеи добавлять в окрошку картофель — иначе есть захочется только сильнее. Кроме того, не стоит добавлять в тарелку слишком жирную колбасу — это нагружает сердечно-сосудистую систему. Если вы худеете, лучше вообще заменить этот продукт нежирной индейкой или отварной курицей — так будет гораздо полезней.Кому окрошку есть в принципе нельзя? Как отмечает специалист, от этого блюда лучше отказаться людям с болезнями ЖКТ. Кроме того, напитки, полученные в результате брожения, не рекомендуются при желчнокаменной болезни, а сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.