Российские врачи рассказали, как спасти население от оспы обезьян

Не успела завершиться пандемия коронавируса, как пришла новая напасть – оспа обезьян. Случаи заражения этой болезнью фиксируются все в большем количестве стран. В России их пока зафиксировано не было.При этом, как оказалось, прививки от натуральной оспы защищают население и от заражения оспой обезьян. Поэтому был поднят вопрос о необходимости возобновления вакцинации населения от натуральной оспы, которая в России была прекращена четыре десятилетия назад.Как отметила доктор медицинских наук Елена Малинникова, сейчас в России вероятность заражения оспой обезьян мала, в том числе, и из-за ограничений по авиасообщения, но все же есть. Однако, большого потенциала распространения эта болезнь не имеет. Связано это с тем, что передается оспа обезьян при тесном физическом контакте.Что же касается вакцинации, то здесь, по мнению Малинниковой, вопрос не стоит остро. Хотя, пожалуй, стоит привить от натуральной оспы медицинских работников, а также тех людей, кто ухаживает за заболевшими оспой. Вакцины эти в России есть и зарекомендовали себя очень хорошо, поэтому ничего нового изобретать ну нужно.«Изобретать новые вакцины нет необходимости, так они у нас есть и причин для беспокойства нет, а те вакцины, которые существуют, они эффективны и в отношении оспы обезьян», — приводит издание «Народные Новости» слова специалиста.