Снижать высокое давление эффективно помогают продукты с калием

Ученые называют калий важнейшим пищевым компонентом, эффективно помогающим снижать высокие показатели артериального давления.«Калий имеет решающее значение для здоровых функций тела, он способен нормализовать уровень артериального давления», - констатировали специалисты из Blood Pressure UK.Эксперты рекомендуют употреблять в пищу продукты, богатые калием – они эффективно помогают противостоять воздействию натрия, повышающего артериальное давление. Натрий и содержащая его соль заставляют тело удерживать лишнюю воду, но эта дополнительная жидкость оказывает дополнительное давление на кровеносные сосуды – так возрастает риск гипертонии.Когда в организме уровни калия и натрия балансируют таим образом, что первый препятствует увеличению второго, лишняя жидкость эффективно удаляется, и это способствует нормализации давления в сосудах.«Люди с гипертонией могут значительно снизить систолическое кровяное давление, увеличив потребление калия в составе здоровых и полезных продуктов», - подчеркивают эксперты.Хорошими пищевыми источниками калия являются апельсиновый и томатный соки, бананы, свежий картофель, абрикосы, капуста, яйца, грибы и другие продукты. Ежедневно человеческий организм должен получать 3500 мг калия.