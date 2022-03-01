Врач Марият Мухина призвала применять отечественный «ботокс» в борьбе с потом

Летом многие сталкиваются с проблемой повышенного потоотделения и поэтому стараются сделать уколы ботулотоксина. Врач-косметолог Марият Мухина рассказала, в чем суть этой процедуры и какие могут быть противопоказания.Как правило, ботулотоксин или же просто ботокс, считается средством, используемым при корректировке лица. Однако, это не совсем верно. Ботокс используется и для множества других целей. Его основное назначение – расслабление мышц.«Уколы ботулотоксина делают даже детям, больных кривошеей или косоглазием. Это действительно очень мощный препарат, который безвреден в больших дозах. Взрослым мы тоже вводим при тиках лица, при спазме мышц шеи, для устранения холки в область седьмого шейного позвонка и даже для коррекции икроножных мышц и создания “ног мечты”», — приводит издание «Слово и Дело» слова Мухиной.Что же касается повышенного потоотделения, то и здесь ботокс показал себя хорошо. Эту процедуру можно делать каждый сезон. Причем доза подбирается в соответствии с индивидуальными показателями.Мухина также пояснила, что все такие уколы имеют временный характер и через некоторое время требуется вновь пройти процедуру. При этом импортные производители зачастую делают такие препараты, которые необходимо колоть как можно чаще. С отечественными же производителями такого нет, они намного превосходят импортные по длительности эффекта, поэтому Мухина посоветовала обратить внимание именно на отечественные препараты.Также специалист напомнила, что имеются противопоказания для уколов ботулотоксина. В частности, это беременность, наличие инфекции, воспаление кожи, сахарный диабет и другие.