Кому может навредить дрожжевой хлеб: объясняет врач Соломатина

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Диетолог Елена Соломатина рассказала в интервью, почему не всем людям можно без вреда для здоровья есть дрожжевой хлеб.Объясняя, кому может навредить дрожжевой хлеб, врач Соломатина заметила, что в группу риска входят люди, имеющие заболевания органов ЖКТ.Панкреатит.Язва желудка.Медик уточнила, что при наличии названных патологий пищеварения употребление дрожжевого хлеба (в особенности, черного хлеба, ржаного) может поспособствовать обострению, утяжелению состояния.«Таким людям прописывают специальную диету, из которой хлеб исключается», - подчеркнула Соломатина.Кроме того, дрожжевой хлеб может навредить самочувствию людей, которым присуща аллергия на дрожжи, или же тем, кто имеет проблемы с состоянием кишечной микрофлоры.Также этот продукт усиливает неблагополучные симптомы у людей, склонных к вздутию и метеоризму.«Люди, подверженные метеоризму, часто страдают непереносимость продуктов с клетчаткой», - предупредила врач-диетолог.