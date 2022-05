12 типов людей, которым нельзя пить кофе — мнение диетологов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

У экспертов накопилось много доказательств пользы этого бодрящего напитка. Но некоторым все же стоит отказаться от кофе — для них напиток принесет больше вреда, чем бонусов для здоровья.Ученые продолжают изучать свойства кофе и каждый раз находят все новые и новые подтверждения тому, что этот популярный напиток можно считать чуть ли не эликсиром здоровья — так много у него полезных свойств. Но для некоторых людей он все-таки может оказаться вредным, несмотря на все свои достоинства.Специалисты по питанию рассказали, кому надо воздержаться от кофе и почему.1. Люди с синдромом раздраженного кишечникаПо словам диетолога из Сиетла Анджелы Планеллс, кофеин может ускорять работу кишечника, в том числе повышать риск диареи — это основное проявление синдрома раздраженного кишечника. Поэтому, если у человека есть СРК, ему советуют ограничить или полностью отказаться от напитков с кофеином.2. Страдающим глаукомой«Согласно недавнему исследованию, у людей с глаукомой при употреблении кофе увеличивается внутриглазное давление, поэтому им рекомендуется ограничивать/отказаться от употребления кофе. Но необходимы дополнительные исследования», — сказала Планеллс изданию Eat This, Not That!.3. Люди с гиперактивным мочевым пузыремПо словам диетолога Сью Хейккинен, многие слышали о том, что перед длительными поездками не стоит пить много кофе, особенно если в пути не будет возможности сходить в туалет. Это связано с тем, что кофеин способен увеличить как частоту мочеиспускания, так и позывы к нему.«Если вы не пьете кофе регулярно, вы можете быть еще более восприимчивы к этому эффекту», — предупредила специалист.4. Люди с заболеваниями сердцаКофеин может вызвать временное повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений. Поэтому всем, у кого уже есть сердечные заболевания, диетолог Келли МакГрейн советует поговорить со своим лечащим врачом о том, безопасно ли им пить кофе и если да, то в каком количестве.5. БеременныеПо словам Сью Хейккинен, Американский колледж акушерства и гинекологии, чтобы свести к минимуму риск выкидыша, преждевременных родов и низкого веса новорожденного, рекомендует беременным женщинам ограничивать потребление кофеина до 200 миллиграммов в день (приблизительно столько содержится в двух чашках кофе). Однако, как отметила диетолог, авторы обзора 2020 года, опубликованного в British Journal of Medicine, пришли к другому выводу: безопасного уровня потребления кофеина во время беременности не существует. Если женщине в этот период очень хочется кофе, она обязательно должна обсудить это со своим лечащим врачом.6. Матери, кормящие грудьюКофеин известный стимулятор и мочегонное средство, поэтому может повышать риск обезвоживания у кормящих мамочек. Американская ассоциация беременных предлагает максимально избегать употребления кофеина во время беременности и грудного вскармливания.7. Люди с нарушениями снаМногие привыкли сразу хвататься за чашечку кофе, чтобы прийти в себя и взбодриться после плохого ночного сна. Но как предупреждает Сью Хейккинен, такая привычка может сыграть злую шутку — замкнуть этот цикл «плохой сон — усталость».«Если вы думаете, что выпитый после обеда кофе не повлияет на ваш сон, он действительно может негативно сказаться на качестве сна. Старайтесь избегать употребления напитков с кофеином по крайней мере за 6 часов до отхода ко сну, как это рекомендует Ассоциация сна», — говорит специалист.8. Люди с повышенной тревожностью или склонные к паническим атакамКофеин относится к стимуляторам и может усиливать беспокойство у таких людей. И если вы регулярно испытываете тревогу или приступы паники, о кофе лучше забыть или по крайней мере жестко ограничить его в своем рационе.9. Страдающие частыми диареямиНекоторые уверены, что утренний кофе заставит их кишечник лучше работать. Однако при регулярных расстройствах пищеварения это может стать нежелательным эффектом. По словам диетолога Хейккинен, в этом случае выходом может быть кофе без кофеина, хотя в принципе любые горячие напитки, как правило, стимулируют работу кишечника.10. Страдающие эпилепсией«Хотя эта тема еще мало изучена, результаты недавних исследований показали, что употребление большого количества кофе было связано с увеличением частоты приступов. Но необходимы дополнительные исследования», — сказала Планеллс, посоветовав пациентам с эпилепсией поговорить со своим неврологом о возможности иногда пить кофе.11. Дети младше 12 летХотя кофеин может любого человека сделать немного нервным, на детей он будет оказывать более сильное влияние даже в меньших дозах и может вызвать серьезные побочные эффекты.«Переизбыток кофеина может привести у детей к учащенному сердцебиению, усилению чувства беспокойства, трудностям с концентрацией внимания и расстройству желудка. Также следует учитывать, особенно у малышей, что кофе может маскировать сигналы голода, из-за чего они не будут получать питание, необходимое им для роста и развития. Наконец, имейте в виду, что кофе сам по себе довольно кислый, и в результате может повредить зубную эмаль и увеличить риск кариеса», — говорит диетолог Келли МакГрейн.12. Страдающие изжогойКофеин способен ослабить нижний пищеводный сфинктер — клапан между пищеводом и желудком. В итоге это может привести к регулярным забросам кислого содержимого желудка в пищевод и неприятным симптомам гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ).По словам Сью Хейккинен, при таком заболевании надо отказаться от кофе совсем или попробовать перейти на кофе без кофеина, сравнив изменения в самочувствии до и после.