5 средств и 3 привычки, которые кажутся полезными, но на самом деле убивают кожу

На самом деле нередко нашей кожи вредят не какие-то вредные привычки, а наши неумелые попытки поухаживать за ней.В погоне за красивой кожей мы тратим много денег на дорогие крема и другие банки для ухода, черпаем лайфхаки из социальных сетей и пытаемся приучить себя к бьютиритуалам. Однако далеко не все методы ухода за кожей и средства на самом деле полезны. Об этом рассказала врач-дерматолог Анастасия Елистратова.Врач-дерматовенеролог, трихолог, создательница школы преображения кожи ACESchool.- Иногда плачевное состояние кожи не приходится даже специально улучшать — достаточно просто прекратить усугублять, — отмечает врач.Нередко бывает так, что проблемы с кожей вызваны как раз попытками за ней ухаживать. Вот три вредные привычки, которые кажутся очень полезными — ну, или как минимум приятными.Мыться в горячей водеГорячая вода, как нам кажется, должна лучше справляться с загрязнениями. Кроме того, горячая ванна отлично расслабляет. По некоторым данным, даже помогает похудеть! Однако, предупреждает дерматолог, злоупотреблять таким методом релаксации не стоит: вода слишком высокой температуры может спровоцировать сухость кожи, шелушение и зуд. Лучше использовать теплую воду для купания.Списывать все проблемы на авитаминозЕсли вы привыкли думать, что с вашей кожей что-то не так только из-за нехватки витамина С, железа, коллагена, или любого другого вещества или микроэлемента — знайте: вы совершаете ошибку.Нередко проблемы могут быть вызваны чем-то другим — да хоть бы тем же неудачным выбором крема или аллергией. Однако пока вы будете бездумно принимать витамины, реальные причины проблемы так и останутся без внимания.Использовать очищающие средства ежедневноДля некоторых душ без обильной пены просто невозможен. Однако чрезмерное очищение очень сильно вредит вашей кожи и медленно, но верно истончает ее защитный барьер.Еще нашей коже вредят некоторые популярные средства, которые так усердно рекламируют блогеры и маркетологи.Яркие гели для душаУвы, красивые, с ярким запахом экзотических фруктов гелей — самый плохой вариант для очищения кожи.Все дело в слишком агрессивном составе, который раздражает кожу и может спровоцировать аллергическую реакцию.Хозяйственное мылоНередко может встретить советы мыть им и лицо, и тело, и волосы. Однако на самом деле ее использовать нужно именно в хозяйстве, а не в ванной комнате, подчеркивает Елистратова в своем телеграм-канале. Слишком много в таком мыле щелочи, слишком агрессивно оно действует на кожу.СкрабыЛегендарный скраб «с абрикосовой косточкой» может принести вашей коже больше вреда, чем пользы. Жесткие частички не подарят вам ровной и чистой кожи с приятным цветом: все как раз совсем наоборот. Они оставляют на коже микротравмы, что может впоследствии привести к воспалениям. Кроме того, после применения скраба рушится защитный барьер, повышается опасность присоединения инфекции, появления гнойничков. Наконец, травмированная после таких средств кожа быстрее стареет.Щеточки для умыванияЕсли говорить о мягких силиконовых щеточках, то они просто бессмысленны. Кроме того, отмечает дерматолог, они могут сделать еще хуже — если регулярно их не чистить или если пользоваться ими в период высыпаний.А «чудо-щетки» из кактусов и других природных ингредиентов по сути являются более дорогими вариантами обычной мочалки. Если перестараться, то такие щетки могут пересушить кожу и вызвать воспаления.Полоски для очищения порНаконец, еще одно крайне популярное средство — специальные полоски для Т-зоны, которые, по заверениям производителей, должны избавить от черных точек.Однако на самом деле это очень агрессивное средство, которое на самом деле дает лишь мимолетный эффект. А в перспективе может сделать поры еще более заметными — от воздействия полосок они растягиваются.