Разжижают кровь, снижают холестерин: эксперт по питанию перечислил полезные свойства одуванчиков

Цветок, который на первый взгляд кажется бесполезным сорняком, может помочь вам укрепить свое здоровье не хуже аптечных биодобавок.

Мало кто воспринимает одуванчики как что-то полезное: яркий весенний цветок, конечно, глаз радует, но особо толку от него, казалось бы, нет. А если уж одуванчик пророс на вашем огороде, вы, вероятно, захотите поскорей от него избавиться как от надоедливого сорняка.

Однако торопиться выкидывать его все же не стоит: у этого растения много полезных свойств.

Как отмечает эксперт по питанию Джефф Тарадей, автор книги «Пожиратель растений», в зеленой части одуванчика содержится множество витаминов. В первую очередь, речь идет о витаминах А и К.

Свойства витамина А:

Укрепляет иммунитет;

Помогает нормальной работе сердца, почек и печени;

Укрепляет зрение;

Делает ногти прочнее;

Ускоряет заживление ран;

Поддерживает здоровье репродуктивной системы.

Свойства витамина К:

Нормализует свертываемость крови;

Защищает от остеопороза;

Снижает риск возникновения опухолей;

Защищает от болезней сердечно-сосудистой системы.

Конечно, есть множество других продуктов с этими витаминами. Однако у одуванчика есть неоспоримый плюс: он растет на улице, сорвать его возможно абсолютно бесплатно.

Корень одуванчика

Если вы не поленитесь откопать корни этого растения, то сможете получить еще больше пользы. В этой части одуванчика много полезных веществ: инулин, хлоргеновая и цикориевая кислоты. Благодаря этому корень действует как мощный антиоксидант, защищая организм от действия свободных радикалов.

Кроме того, корень одуванчика поможет снизить уровень сахара в крови и защитит от диабета. Еще эта часть растения обладает гепатопротекторными свойствами.

Также корень одуванчика может стать отличной профилактикой атеросклероза: он одновременно повышает количество «хорошего» холестерина и борется с «плохим».

Отвар из корня одуванчика можно использовать как желчегонное и слабительное средство. А еще его можно перемолоть, обжарить и использовать вместо кофе.

Главное помните: одуванчики не следует есть при гастрите, язвенной болезни желудка, гриппе, болезнях желчевыводящих путей и кишечных расстройствах. Обязательно как следует мойте цветок перед употреблением в пищу.

Что готовить из одуванчиков

А что еще, кроме оригинального заменителя кофе, можно сделать из этого цветка? Вот несколько идей:

Салат из листьев одуванчика: для него понадобиться около 100 грамм листьев одуванчика, петрушка, зеленый лук, масло, уксус и вареные яйца. Листья перед приготовлением нужно отмочить в подсоленной воде в течение 30 минут. Затем все ингредиенты нужно измельчить и перемешать. Если вы страдаете от диабета, оставьте только одуванчик и зелень;

Франкфуртский зеленый салат: две пригоршни зелени (одуванчик, крапива, мята перечная, огуречник, щавель, укроп, петрушка, зеленый лук или зеленый чеснок) необходимо нашинковать, затем добавить 2 нарезанных яйца и тонко нашинкованную луковицу. Заправьте 1 столовой ложкой простокваши, перцем и солью по вкусу.

Еще из одуванчиков делают варенье и вино. Также засушенные листья добавляют в чай.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://doctorpiter.ru - Добавил belyash в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь