Разжижают кровь, снижают холестерин: эксперт по питанию перечислил полезные свойства одуванчиков

Цветок, который на первый взгляд кажется бесполезным сорняком, может помочь вам укрепить свое здоровье не хуже аптечных биодобавок.Мало кто воспринимает одуванчики как что-то полезное: яркий весенний цветок, конечно, глаз радует, но особо толку от него, казалось бы, нет. А если уж одуванчик пророс на вашем огороде, вы, вероятно, захотите поскорей от него избавиться как от надоедливого сорняка.Однако торопиться выкидывать его все же не стоит: у этого растения много полезных свойств.Как отмечает эксперт по питанию Джефф Тарадей, автор книги «Пожиратель растений», в зеленой части одуванчика содержится множество витаминов. В первую очередь, речь идет о витаминах А и К.Свойства витамина А:Укрепляет иммунитет;Помогает нормальной работе сердца, почек и печени;Укрепляет зрение;Делает ногти прочнее;Ускоряет заживление ран;Поддерживает здоровье репродуктивной системы.Свойства витамина К:Нормализует свертываемость крови;Защищает от остеопороза;Снижает риск возникновения опухолей;Защищает от болезней сердечно-сосудистой системы.Конечно, есть множество других продуктов с этими витаминами. Однако у одуванчика есть неоспоримый плюс: он растет на улице, сорвать его возможно абсолютно бесплатно.Корень одуванчикаЕсли вы не поленитесь откопать корни этого растения, то сможете получить еще больше пользы. В этой части одуванчика много полезных веществ: инулин, хлоргеновая и цикориевая кислоты. Благодаря этому корень действует как мощный антиоксидант, защищая организм от действия свободных радикалов.Кроме того, корень одуванчика поможет снизить уровень сахара в крови и защитит от диабета. Еще эта часть растения обладает гепатопротекторными свойствами.Также корень одуванчика может стать отличной профилактикой атеросклероза: он одновременно повышает количество «хорошего» холестерина и борется с «плохим».Отвар из корня одуванчика можно использовать как желчегонное и слабительное средство. А еще его можно перемолоть, обжарить и использовать вместо кофе.Главное помните: одуванчики не следует есть при гастрите, язвенной болезни желудка, гриппе, болезнях желчевыводящих путей и кишечных расстройствах. Обязательно как следует мойте цветок перед употреблением в пищу.Что готовить из одуванчиковА что еще, кроме оригинального заменителя кофе, можно сделать из этого цветка? Вот несколько идей:Салат из листьев одуванчика: для него понадобиться около 100 грамм листьев одуванчика, петрушка, зеленый лук, масло, уксус и вареные яйца. Листья перед приготовлением нужно отмочить в подсоленной воде в течение 30 минут. Затем все ингредиенты нужно измельчить и перемешать. Если вы страдаете от диабета, оставьте только одуванчик и зелень;Франкфуртский зеленый салат: две пригоршни зелени (одуванчик, крапива, мята перечная, огуречник, щавель, укроп, петрушка, зеленый лук или зеленый чеснок) необходимо нашинковать, затем добавить 2 нарезанных яйца и тонко нашинкованную луковицу. Заправьте 1 столовой ложкой простокваши, перцем и солью по вкусу.Еще из одуванчиков делают варенье и вино. Также засушенные листья добавляют в чай.