Кардамон значительно ускоряет обмен веществ и избавляет от жира на животе
Речь пойдёт о кардамоне. По данным британских специалистов, регулярное употребление кардамона способствует расщеплению висцерального жира.
Кардамон богат пищевыми волокнами и витамином C, является мощным антиоксидантом, способным расщеплять и выводить холестерин. Это отличное средство от простуды и стрессов.
Исследование проводилось на грызунах, получавших пищу с высоким содержанием углеводов и жиров в течение восьми недель. У них развилось висцеральное ожирение и нарушилась толерантность к глюкозе.
Ученые решили сравнить сердечно-сосудистые, печеночные и метаболические реакции грызунов на зеленый и черный кардамон.
— Добавление черного кардамона в рацион улучшало признаки метаболического синдрома гораздо эффективнее, чем зеленый кардамон. Кроме того, зеленый кардамон может ухудшить структуру сердца и печени, — говорится в исследовании, опубликованном в Express.
У крыс, которых кормили черным кардамоном, было выявлено уменьшение висцерального жира, общей массы жира в организме, артериального давления и триглицеридов плазмы, а также структуры и функции сердца и печени.
Напротив, у грызунов, получавших зеленый кардамон, наблюдалось увеличение висцерального ожирения, а также усиление поражения сердца и печени без улучшения признаков метаболического синдрома.
— Эти результаты показывают, что черный кардамон более эффективен в устранении признаков метаболического синдрома, чем зеленый, — отметили эксперты.
Кардамон является эффективным стимулятором пищеварения и мочегонным средством, которое повышает метаболизм и помогает организму более эффективно сжигать жир. Мочегонные свойства помогают избавляться от лишней жидкости.
Отметим, главное отличие между зеленым и черным кардамоном, кроме их цвета, заключается еще и в запахе. Существует также белый кардамон.
Зеленый кардамон, также известный как настоящий кардамон — пряность, которую получают из травянистого растения семейства имбирных Elettaria cardamomum. Он является наиболее часто культивируемым сортом кардамона. Это одна из самых дорогих специй в мире.
Черный кардамон, также известный как индийский кардамон — пряность, получаемая из растения семейства имбирных Amomum subulatum. Он менее распространен в употреблении и дешевле зеленого кардамона. Имеет сильный камфорный и немного дымный аромат.
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