Сезонная аллергия: симптомы, как с ней жить и как лечить

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Насморк весной – явление не только неприятное. Это могут быть симтомы более серьезных проблем. Аллергия стала настоящей пандемией 21-го века.Тополиный пух, жара, июньАллергию ученые стали называть пандемией 21 – го века. Большого преувеличения в этом нет, по данным ВОЗ, заболеванием страдает каждый пятый житель планеты. Количество обращений к врачу волнообразное – весной в начале лета жалоб становится больше.По словам доктора медицинских наук Светланы Бугун, с наступлением весны и лета приходит и так называемая сезонная аллергия – самый распространенный сегмент заболевания.«Аллергеном в данном случае выступает пыльца растений. В разных регионах это разная растительность. Например, в центральных районах это пыльца злаковых. Амурская область это полынь. Сейчас существует более 60 растений способных вызывать аллергию, но этот список далеко не полный»,- сообщила Светлана Бугун.В Иркутской области возбудителем часто становится тополиный пух. Это дерево для региона не родное. Отсюда и проблемы. Дело в том, что если говорить обывательским языком - , причина аллергии находится в самом человеке.Иммунная система людей, страдающих от аллергии, видит в инородном веществе агрессора (аллергена) и начинает бороться с ним посредством вырабатывания специфического антитела вида иммуноглобулин Е. Эти антитела активируют различные клетки иммунной системы и побуждают их выделять различные вещества, которые вызывают аллергическую реакцию.Искусство маскировкиАллергия тесно связана с генетикой. Наукой подсчитано: если у одного из родителей есть аллергия, то не исключено что заболевание получит и ребенок. Если аллергия у обоих родителей, то такая вероятность возрастает до 50%. Как отметила детский аллерголог научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека Марина Дронова, заболевание у детей может маскироваться, и главное распознать его на раннем этапе. Тут от родителей необходимо внимание.«Первым маячком об аллергии у детей, а также вероятности поллиноза может стать интуитивный отказ ребенка от каких-либо продуктов, фруктов. Если с течением времени родители замечают ежегодно повторяющиеся ОРВИ, обострение конъюнктивита, контактного дерматита, фарингита, астматических проявлений, поллинозных угрей, головной боли, возникающих в сухую ветреную погоду, в парковых зонах, следует насторожиться»,- рассказала врач.Как лечить?Получить аллергический насморк в тот момент, когда природа проснулась от зимней спячки, и все друзья и знакомые наслаждаются весенним солнцем и первой зеленью неприятно вдвойне. Поэтому возникает вполне логичный вопрос: «как с этим бороться?». Способов несколько.Запереться дома. Звучит смешно. Но на самом деле способ достаточно эффективный. Просто невыходить издому напротяжении всего опасного периода. Окна при этом открывать нельзя, так что проветривать помещение придется искусственно. Без контакта свозбудителем аллергическая реакция ненаступит. Ксожалению, пользоваться этим способом могут лишьте, кто работает надому или может сезонно уйти на удаленку.Задавить лекарствами. К этому способу прибегает большинство аллергиков. Набрать в аптеке противоаллергических таблеток, мазей, порошков или капель и принимать это все горстями, в зависимости от собственного представления о медицине. Такой подход действительно работает, втом смысле, что массированная фармацевтическая атака помогает «задавить» симптомы аллергии, ноонимеет иряд недостатков. Во-первых неправильно подобранные препараты действуют снотворно, осложняя деятельность, требующую концентрации внимания, некоторые препараты негативно сказываются наработе сердечно-сосудистой системы и почек, при длительном употреблении возникает привыкание к препаратам и их приходится менять. Излишне говорить что эксперименты без предписания врача вообще нежелательны и даже опасны.Профилактика. Обратиться запомощью каллергологу— вот суть третьего, самого результативного метода борьбы саллергией. Для начала врач предложит сдать анализ чтобы точно установить причину и возбудитель аллергической реакции. Это могут быть кожные пробы, противоаллергический тест, или анализ крови. После того, как возбудитель будет установлен, врач назначит специфическую иммунотерапию, которая поможет снизить чувствительность организма кконкретному аллергену.«В зависимости от спектра заболевания, средний стандартизованный срок иммунотерапии, когда можно говорить об излечении – три года. Поэтому мы всегда настоятельно рекомендуем пациентам обратить внимание на этот метод лечения. Чем раньше начата терапия, тем выше и долговременнее эффект, меньше риск расширения спектра аллергенов. Противопоказаниями к терапии могут быть некорреггированные сопутствующие заболевания, чрезмерно яркая реакция организма»,- рассказала заведующая отделением аллергологии и иммунологии Иркутской городской клинической больницы №1 Людмила Секретарева.Какой путь выбирать – дело каждого, главное помнить что самолечение не самый лучший выход. И еще: 100% гарантии от аллергии нет не у кого. Можно прожить до 40 лет не испытывая никаких симптомов. А на 41 год начать встречать весну с насморком и зудом в глазах.