Хирурги будут паять наши раны

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Исследователи разработали уникальную инновацию, напоминающую припой электродеталей, которую можно использовать в хирургии. Вполне возможно, что с её помощью раны будут заживать быстрее.Мастера электродел знают, что такое припаивать детали, а иногда с помощью спайки сантехники соединяют металлические трубы. И вот теперь учёные могут обратиться к аналогичной методике под названием лазерное спаивание тканей для восстановления ран. Человеческий организм имеет самые разные способы самовосстановления, но когда дело касается порезов или более глубоких ран, то их выбор ограничен. Мы можем воспользоваться пластырем при небольшой травме, а если речь о чём-то более серьёзном, то в дело вступают разного рода нити и скобы, либо швы или даже медицинский клей.В операционной хирурги используют швы для соединения внешних поверхностей раны, чтобы за счёт внутренних процессов организм начал быстрее восстанавливаться. Иногда применяется другая методика, например, прижигание для закрытия раны или раствор из белка фибрина, усиливающего процессы свёртываемости. Все эти традиционные методы, к сожалению, порой приводят к утечке жидкости в другие структуры тела, что грозит инфекциями, а в тяжелых случаях и сепсисом. И вот теперь исследователи из Федерального технологического института в Цюрихе разработали инновацию для заживления ран под названием лазерная пайка тканей.В этом методе лазер нагревает особую пасту из биосовместимых материалов. Это сочетание белка альбумина, содержащегося в крови, с мельчайшими частицами металлических сплавов вроде нитрида титана и другими веществами. Когда лазер воздействует на эту пасту, он создаёт защитный слой, связывающий ткани вместе и образующий водонепроницаемое уплотнение. Внутри паяльной пасты находятся наночастицы, которые притягивают световую энергию лазера и ограничивают её там, где это необходимо. Свет генерирует тепло, провоцируя химическую связь с тканью, к которой он прикасается, и это способствует заживлению. А со временем паста растворяется и удаляется с естественными процессами очистки организма.