Грозит ли вам облысение: пройдите простой тест и узнайте

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Причины, почему мы теряем волосы, могут быть разные — стресс, прием лекарств, дефицит витаминов и минералов. Быстрый тест подскажет, грозит ли вам риск облысеть из-за генетической предрасположенности.Каждый третий мужчина старше 30 лет замечает, что его шевелюра стала редеть, в возрасте 50+ признаки выпадения волос есть уже у каждого второго.Почему же мы лысеем? Причиной могут быть разные факторы, такие как стресс, прием определенных лекарств или нехватка питательных веществ. В этом случае выпадение волос можно остановить. Но вот если потеря волос — наследственный фактор, то вряд ли найдутся эффективные контрмеры.А вы страдаете от выпадения волос?Ответьте на вопросы нашего теста и оцените, есть ли лично у вас вероятность растерять свою шевелюру из-за генетических факторов.Важно: этот тест не заменяет медицинский диагноз, а дает только приблизительную оценку. Если вы подозреваете, что страдаете от выпадения волос, и хотите что-то с этим сделать, поговорите с врачом-трихологом.Что сделать, чтобы волосы не выпадали, если у васдефицит питательных веществВыпадение волос может быть признаком того, что в организме не хватает важных питательных веществ — например, без такого микроэлемента как железо, невозможен рост клеток. Страдают и волосы.Нужен волосам и белок, ведь они состоят из кератина. Так что радикальные диеты, голодание и недостаток белковой пищи могут сделать волосы тонкими и безжизненными.Поможет сбалансированная диета и прием препаратов железа — после консультаций с врачом. Считается, что цинк и биотин также стимулируют рост волос, но научных доказательств этого еще недостаточно.заболевания щитовидной железыК выпадению волос может привести и гормональный сбой — особенно, нарушения в работе щитовидной железы. Волосы становятся тонкими, ломкими и быстрее выпадают. Причиной может быть как гипотиреоз, так и тиреотоксикоз. За консультацией стоит обратиться к эндокринологу, врач поможет вернуть контроль над гормонами щитовидной железы и устранить проблемы с волосами.побочный эффект от приема лекарствНекоторые лекарства могут замедлить рост волос. К ним относятся бета-блокаторы (препараты для снижения давления), гиполипидемические препараты (статины — для снижения уровня холестерина), химиотерапевтические препараты (для лечения рака), антикоагулянты, некоторые антибиотики, препараты от ревматизма и для нормализации работы щитовидной железы.Если вы хотите разобраться в причинах выпадения волос, полезно знать об этом возможном побочном эффекте лекарств. Но ни в коем случае нельзя прекращать их пить, чтобы сберечь волосы. Сначала поговорите об этом со своим врачом.стрессПри расщеплении в организме гормоны стресса оказывают такое же действие, как и андрогены (мужские половые гормоны). Они повреждают корни волос. Эксперименты на мышах показывают, что хронический стресс может спровоцировать воспаление корней волос, в результате чего фаза роста волос заканчивается намного раньше.Для борьбы со стрессом стоит обратиться за помощью к специалистам. Постоянная работа на «повышенных оборотах» истощает организм.