Пять замен продуктов, которые могут улучшить вам здоровье

Произведя несколько замен продуктов, вы сможете сделать свой рацион более здоровым, пополнив его витаминами, минералами и другими веществами, важными для организма.Рафинированное зерно: заменить на цельное зерно и бобовые. С точки зрения правильного питания до половины общего дневного рациона должна составлять пища из цельных зерен и бобовых – откажитесь в их пользу от очередной порции белого риса или кушанья из рафинированной белой муки. Бурый рис, овес, булгур, перловка, фасоль, горох – в этих продуктах содержится много клетчатки, витаминов группы В, магния, других важных питательных веществ. Люди, которые регулярно едят цельнозерновые продукты, как правило, стройнее и имеют меньший риск сердечных заболеваний.Соль: заменить на травы и специи. Еще одна замена продуктов, которая может улучшить ваше здоровье. Медики констатируют, что даже если у человека нет гипертонии, ему следует контролировать количество поедаемого натрия – большинство из нас съедают соли больше, чем рекомендуется. Хотя это не всегда идеальная замена соли, отвлечение вкуса травами и специями все же помогает легче привыкнуть к питанию с уменьшенным содержанием соли.Красная рыба: заменить на сельдь и сардины. Лосось, семга считаются самыми полезными продуктами питания из-за своего высокого содержания омега-3, улучшающих здоровье сердечно-сосудистой системы. Но красная рыба, выращиваемая на фермах, часто подкармливается добавками и растет в неблагоприятных условиях. Быстрорастущая мелкая морская рыба не подвергается сильному загрязнению и вылавливается в открытой воде. В свою очередь, менее «благородные» селедка и сардины – это тоже богатые источники омега-3.Переработанное мясо: заменить на постное мясо и растительный белок. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует, что употребление переработанного мяса, включая колбасу и бекон, может повысить риск рака толстой кишки, а также может быть связано с раком простаты и поджелудочной железы. Специалисты советуют вместо колбасы есть индейку, куриную грудку, а также в целом есть больше белков растительного происхождения, в особенности, бобовых. Исследования показывает, что замена одной или двух порций мяса в день на растительный белок может помочь снизить риск сердечных заболеваний.Молочный шоколад: заменить на темный шоколад. Согласно имеющимся исследовательским данным, темный шоколад может помочь предотвратить диабет – его употребление повышает чувствительность клеток к инсулину. Также он богат важными минералами, такими как магний, железо, медь, цинк и фосфор. Выбирайте сорта с содержанием какао не менее 70 процентов – чем выше его процент в шоколаде, тем больше в нем антиоксидантов. Конкретно флаванолов, которые способны улучшать здоровье сердца, снижая кровяное давление и уменьшая выраженность воспаления.