Диетолог Дианова рассказала, какие завтраки полезны для мужчин, а какие — для женщин

Некоторые сочетания продуктов можно назвать «мужскими» или «женскими», говорят диетолог Нурия Дианова. Особое внимание стоит уделить первому приему пищи — завтраку, так как он отвечает за продуктивность в начале дня.Зачастую мы не успеваем нормально позавтракать, хватая первое, что попалось под руку. Спешим на работу, по пути забегая в кофейню, чтобы взять сэндвич и стаканчик американо. Это экономит время, можно поспать подольше, к тому же не придется с самого утра стоять у плиты. Однако есть стоя — это очень вредно. При чем неважно, находитесь вы в состоянии покоя, идете или же почти бежите. Ваш ЖКТ не устраивает ни один из этих вариантов. Завтракать, обедать или ужинать на ходу — это все равно, что есть вверх ногами, говорят гастроэнтерологи.Приготовить полезный и быстрый завтрак не так уж сложно. Достаточно запомнить простое правило: важно, чтобы первый прием пищи содержал все основные нутриенты — белки, жиры и углеводы, а также клетчатку. Быстрым, полезным и доступным по цене вариантом будет сочетание яйца, хлеба и овощей, говорит врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.«Если за основу мы берем яйцо, то это один из лучших животных белков, который и легко усваивается, и самый дешевый, по сравнению с мясом, творогом или морепродуктами. Для женщины это будет одно яйцо, мужчине можно съесть максимум два», — рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.Чтобы соблюсти баланс белков, жиров и углеводов, к яйцу хорошо бы добавить серый или ржаной хлеб. Остается клетчатка — она тоже совсем не помешает. Ее можно получить из овощей, например:домашнего лечо,листьев салата,помидоров,огурцов,квашеной капусты.Некоторые сочетания продуктов можно назвать самыми полезными для мужчин. Среди них — омлет с тушеными томатами, это блюдо отлично подойдет для завтрака, говорит эксперт. Оно благотворно влияет на функцию предстательной железы, повышает подвижность сперматозоидов за счет ликопина, которым как раз богаты тушеные овощи.Еще один вариант завтрака для мужчин и для женщин — это овсянка. Дополнить ее можно фруктами, например, яблоком, бананом, апельсином. Также необходим белково-жировой продукт, например, две чайные ложки урбеча (натуральная паста, которую делают из растертых поджаренных или высушенных семян льна, подсолнуха, тыквы, абрикосовых косточек или орехов — Прим. ред.). Если не хочется такой добавки, то сойдет и кусочек сыра. Женщинам достаточно 20-30 граммов, мужчинам можно до 50 граммов сыра, в зависимости от массы тела.А если уж совсем не хочется с утра варить и жарить, то можно съесть завтрак для ленивых — мюсли. Этот вариант тоже подойдет как мужчинам, так и женщинам, разница лишь в размере порции. Только покупайте такие, в которых не будет добавленного сахара, но будут сушеные фрукты. Залейте мюсли молоком или йогуртом, добавьте к этому банан, кусочек сыра или вареное яйцо. Все, идеальный завтрак готов, заключила диетолог.