Недосып мешает похудению

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Если вы никак не можете избавиться от лишнего веса, обратите внимание на качество сна. Его нехватка - веская причина ваших неудач.Существует связь между тем, насколько хорошо вы спали прошлой ночью, и чувством голода сегодня, чему есть множество доказательств. Исследование показало, что, когда 80 спящих менее 6,5 часов в сутки людей увеличили продолжительность сна до 8,5 часов, уровень их энергии вырос, а им самим требовалось меньше пищи, чтобы оставаться бодрыми в течение дня. Кроме того, они сжигали и больше калорий. Если вы плохо спите, гормоны голода не будут работать должным образом. Низкое качество сна также может снизить уровень энергии человека, из-за чего он с меньшей вероятностью будет заниматься физическими упражнениями, что может способствовать нежелательному увеличению веса.Недостаток сна коррелирует с нехваткой энергии. Чем больше вы отдохнули, тем меньше вероятность того, что вы будете искать продукты с высоким содержанием сахара и жиров. Существуют некоторые проверенные способы, позволяющие лучше спать ночью:Ограничьте воздействие синего света, особенно вечером, так как он обманывает организм, заставляя его думать, что сейчас дневное время.Кофеин может ухудшить качество сна, в первую очередь, если употреблять его в больших количествах во второй половине дня или вечером.Долгий дневной сон может ухудшить качество сна. Прекратите дремать днем или сократите дневной сон, если у вас проблемы со сном по ночам.Избегайте употребления алкоголя перед сном, так как он может изменить характер сна, снизив вечернюю выработку мелатонина.Чтобы лучше спать, улучшите обстановку в спальне, убрав внешний свет и шум.Тяжелая еда перед сном может вызвать бессонницу и нарушения гормонального фона. С другой стороны, определенные блюда и закуски, употребляемые за несколько часов до сна, могут быть полезными.Попробуйте расслабляющие занятия, такие как горячие ванны и медитация, которые помогут уснуть.Апноэ во сне является одним из состояний, которые могут вызывать плохой сон. Если у вас регулярно возникают проблемы со сном, обратитесь к врачу.Низкое качество сна из-за болей в бедре или спине может объясняться вашей кроватью, матрасом и подушкой. Покупайте качественные постельные принадлежности.