Врач рассказала, какие продукты помогают бороться с выпадением волос

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Рацион питания оказывает существенное влияние на состояние здоровья человека, в том числе на состояние его волос. Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Мелисса Пилианг рассказала, какие продукты помогают бороться с выпадением волос и способствуют их укреплению.Специалист подчеркнула, что особую пользу несут продукты, содержащие в себе большое количество железа. Это обусловлено тем, что данное вещество способствует росту и восстановлению волос, помогая организму вырабатывать гемоглобин."Когда мы видим пациентов, страдающих от выпадения волос, мы часто проводим лабораторные исследования для выявления дефицита железа",— отметила она.Среди богатых железом продуктов эксперт выделила шпинат, брокколи, тофу, грох, говядину и баранину.Дерматолог подчеркнула, что помимо этих продуктов в рацион питания также следует внести цитрусовые, клубнику и помидоры, богатые витамином C, передает Nation News.Доктор медицинских наук, хирург, специалист по пересадке волос Кен Л. Уильямс — младший озвучил простые способы предотвратить выпадение волос. В их число входят спорт, солнцезащитные средства и прием витаминных комплексов.