Женщины в два раза чаще страдают постковидным синдромом

Представительницы прекрасного пола сталкиваются с постковидным синдромом в два раза чаще чем мужчины. К такому выводу пришли исследователи из биотехнологической компании 23andMe.Американская компания в сфере генетических анализов и биотехнологий провела исследование, которое показало, что женщины в два раза чаще сталкиваются с постковидным синдромом, чем мужчины. Более того, повышенный риск этого длительного расстройства угрожает пациентам с тревожными состояниями и депрессиями. Наблюдения продемонстрировали, что почти половина жертв постковидного синдрома испытывает его проявления в течение 6 месяцев или дольше. Данные исследования ещё не прошли независимую оценку, они основываются только на рассказах самих пациентов, но его выводы совпадают с другими небольшими по объёму наблюдениями, который также подтверждали, что женщины чаще сталкиваются с постковидным синдромом.Авторы изучили информацию по более чем 100 000 человек, перенёсших COVID-19. Из них приблизительно 25% имели признаки постковидного синдрома вроде усталости или спутанности сознания на протяжении не менее 12 недель. Нарушения в работе мозга, повышенная усталость и одышка - это ключевые симптомы постковидного синдрома, на которые жаловались его жертвы. Приблизительно 19% из них имели спутанность сознания, 14% - одышку и через год после восстановления от коронавируса.Ещё у 7% наблюдалось учащенное сердцебиение, как установили учёные. Из 100 000 участников более 26 000 страдали от постковидного синдрома, и лишь у 7 000 его официально диагностировали. Предварительные итоги показывают, что женщины в два раза чаще сталкиваются с диагнозом постковидный синдром, по сравнению с мужчинами. Исследователи сделали поправку на возраст, этническое происхождение и имеющиеся нарушения здоровья. Также наличие депрессии и тревожного расстройства еще до диагностики COVID-19 в два раза увеличивало риск последующего появления постковидного синдрома.