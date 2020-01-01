Чаще всего коронавирус сочетается с гипертонией
Врачи государственных госпиталей Дели провели исследование для того, чтобы определить эпидемиологические характеристики пандемии. Они описали состояние здоровья группы пациентов с COVID-19 и обнаружили, что наиболее часто их основная болезнь отягощалась гипертонией. Первая вспышка пандемии в Дели была зарегистрирована в марте 2020 года
В целом, в исследовании участвовали 3 534 пациента возрасте от 9 до 96 лет. Среди наиболее частых симптомов коронавируса отмечались лихорадка и кашель, 5,6% переносили ковид бессимптомно, как показали наблюдения. Это было наблюдательным исследованием, основанным на историях болезни пациентов с положительным анализом на коронавирус, сделанным методом ПЦР.
Установлено, что в 37% случаев коронавирус отягощался гипертонией. Более 50% пациентов переносили ковид в условиях домашней самоизоляции, 11% впоследствии скончались. Самая высокая смертность наблюдалась у лиц пожилых, обычно она наступала на 9-11-й день с момента госпитализации.
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