Чаще всего коронавирус сочетается с гипертонией

Исследователи из Дели в ходе наблюдений более чем за 3 500 пациентов установили, что гипертония является наиболее частым сопутствующим заболеванием у тех, кто переносит коронавирус. А это подчёркивает важность прохождения вакцинации и соблюдения мер предосторожности для гипертоников.Врачи государственных госпиталей Дели провели исследование для того, чтобы определить эпидемиологические характеристики пандемии. Они описали состояние здоровья группы пациентов с COVID-19 и обнаружили, что наиболее часто их основная болезнь отягощалась гипертонией. Первая вспышка пандемии в Дели была зарегистрирована в марте 2020 годаВ целом, в исследовании участвовали 3 534 пациента возрасте от 9 до 96 лет. Среди наиболее частых симптомов коронавируса отмечались лихорадка и кашель, 5,6% переносили ковид бессимптомно, как показали наблюдения. Это было наблюдательным исследованием, основанным на историях болезни пациентов с положительным анализом на коронавирус, сделанным методом ПЦР.Установлено, что в 37% случаев коронавирус отягощался гипертонией. Более 50% пациентов переносили ковид в условиях домашней самоизоляции, 11% впоследствии скончались. Самая высокая смертность наблюдалась у лиц пожилых, обычно она наступала на 9-11-й день с момента госпитализации.