Врач назвал самые частые болезни дачников

На первом месте, по словам медиков, гипертония."Потому что люди, выехав на дачу, отбиваются от рук и начинают трудоголить. Попой кверху, головой вниз, и заканчивается это все у нас, как правило, гипертоническими кризами на грядке, а за ними идут нарушения мозгового кровообращения и инсульты".Второе место по распространенности занимают травмы, полученные от садовых инструментов, падения с высоты, и "гнойные вещи на пальцах из-за возни в грязи"."Третье — это, наверное, пищевые отравления. Теплая погода, какие-то салаты жалко выкидывать, а в них плодится какая-нибудь нечисть", — заявил врач.Также в список частых заболеваний дачников терапевт включил солнечные удары и ожоги, полученные от ядовитых растений, например, от борщевика."Кто-то начнет косить в трусах и потом, как черепаха, весь ходит пятнистый. Плюс солнечные удары и, конечно же, клещи. Это наше все".