Психолог назвала 6 тревожных признаков, что вы деградируете как личность

Не страшно, если вы не ходите на йогу и курсы шитья и кройки, не читаете книг по саморазвитию. Страшно — если вы стали с безразличием относиться к самому себе.В наши дни царит культ «достигаторства»: судя по социальным сетям, все будто только и думают, как стать выше, быстрее, сильнее и лучше.Угнаться за другими в этом бесконечном марафоне успеха очень непросто. Волей-неволей каждый из нас временами может думать, что с ним что-то не так — и это он один не развивается, пока все жители планеты уже выучили пятнадцатый иностранный язык и научились вставать в 5 утра.А как понять, что вы действительно начали деградировать? Разбираемся вместе с психологом.Эволюцией заложено развитие: человека, общества, мира. Возьмем человека: это когда он из садика переходит в школу, из школы в институт, и никак не наоборот — из института в садик, например. Так планомерно и поэтапно происходит развитие. Но что если в какой-то определенный момент времени развитие человека останавливается, а затем и вовсе идет вспять? Происходит то, что принято называть деградацией.Деградация (от лат. degradatio — постепенное понижение) означает постепенное ухудшение, утрату ценных свойств и качеств.Как понять, что вы деградируете? Вот несколько ярких признаков деградации личности:1. Утрата интереса к своему внешнему виду: появляется патологический «пофигизм» на то, помыты ли волосы, расчесаны ли они, опрятна ли одежда. Человеку становится все равно, дырявые ли джинсы он надевает, он может неделями ходить в одной и той же (нестиранной) одежде.2. Утрата интереса к жизни: события перестают человека волновать, наблюдается фоновое состояние апатии, безразличия, унылости.3. Обострение эгоцентризма: включается состояние «недовольного капризного ребенка», которое в целом выражает регрессивное поведение, где также ярко выражен инфантилизм и безвольная безответственная позиция («Я ничего не могу», «От меня не зависит» и т.д.)4. Сужение круга интересов и круга потребностей до минимума: человек будто одевает шоры, чтобы не видеть окружающий мир и людей. Он начинает сторониться социума, избегать встреч со знакомыми. Крайняя степень — это потеря связи с реальностью и уход в иллюзорный мир, что типично для шизофренического расстройства.5. Появление навязчивых движений, стереотипий. Например, человек упорно выбирает одни и те же маршруты, создают ритуалы перед выходом из дома, пересматривает по много раз одни и те же фильмы.6. Уход в зависимости: иногда именно с этого пункта начинается общая деградация личности, а иногда это становится следствием общего угнетенного состояния. Алкоголь, сигареты чаще всего выбираются в силу из легкодоступности и относительной дешевизны.